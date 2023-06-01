　15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比610円高の5万8640円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては762.61円高。出来高は6826枚となっている。

　TOPIX先物期近は3807.5ポイントと前日比37ポイント高、TOPIXの現物終値比は52.23ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58640　　　　　+610　　　　6826
日経225mini 　　　　　　 58645　　　　　+605　　　134142
TOPIX先物 　　　　　　　3807.5　　　　　 +37　　　 12840
JPX日経400先物　　　　　 34485　　　　　+335　　　　 467
グロース指数先物　　　　　 759　　　　　　+9　　　　 633
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース