日経225先物：15日2時＝610円高、5万8640円
15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比610円高の5万8640円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては762.61円高。出来高は6826枚となっている。
TOPIX先物期近は3807.5ポイントと前日比37ポイント高、TOPIXの現物終値比は52.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58640 +610 6826
日経225mini 58645 +605 134142
TOPIX先物 3807.5 +37 12840
JPX日経400先物 34485 +335 467
グロース指数先物 759 +9 633
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3807.5ポイントと前日比37ポイント高、TOPIXの現物終値比は52.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58640 +610 6826
日経225mini 58645 +605 134142
TOPIX先物 3807.5 +37 12840
JPX日経400先物 34485 +335 467
グロース指数先物 759 +9 633
東証REIT指数先物 売買不成立
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