記事ポイント サイボクの創業80周年を記念した「とこトンまつり」がゴールデンウィークに5日間開催されます。特別ステージや豚肉グルメ、温泉、アスレチックなど家族で一日楽しめる施設がそろいます。無料駐車場1,400台を備え、車でもアクセスしやすいおでかけ先です。 サイボクの創業80周年を記念した「とこトンまつり」がゴールデンウィークに5日間開催されます。特別ステージや豚肉グルメ、温泉、アスレチックなど家族で一日楽しめる施設がそろいます。無料駐車場1,400台を備え、車でもアクセスしやすいおでかけ先です。

サイボクは、創業80周年の感謝祭として2026年ゴールデンウィークに「とこトンまつり」を開催します。

「とこトンまつり」は、ショーやグルメ、温泉、アスレチック、記念撮影までそろい、家族で一日過ごしやすいイベントです。

埼玉でゴールデンウィークのおでかけ先を探している人にぴったりです。

サイボク「とこトンまつり」

イベント名：2026ゴールデンウィーク「とこトンまつり」開催日：2026年5月2日(土)〜5月6日(水・振休)開催時間：9:00〜 ※施設により営業時間が異なります開催場所：サイボク本社 敷地内（埼玉県日高市下大谷沢546）駐車場：無料駐車場1,400台

サイボクは、豚の育種から精肉、ハム・ウインナーの製造販売まで手がける強みを生かし、食べる楽しみと遊ぶ楽しみをまとめて体験できるイベントを展開します。

会場は複合施設として楽しめるため、食事もレジャーもまとめて済ませたい家族連れに向いています。

特別ステージ

内容：大道芸人によるショー、音楽、ダンスのステージ実施場所：サイボク園内対象期間：とこトンまつり開催期間中

特別ステージは、驚きのあるパフォーマンスやにぎやかな音楽を楽しみたい人にぴったりです。

屋外でイベント気分を味わいながら、家族みんなで立ち寄りやすい催しです。

フォトスポット

内容：顔ハメ看板、キャラクタースポットでの記念撮影利用場所：サイボク園内おすすめ：家族写真、思い出づくり

フォトスポットは、ゴールデンウィークのおでかけ記録を楽しく残したい人にうれしいエリアです。

イベントらしい写真を撮りやすく、小さな子ども連れでも立ち寄りやすい魅力があります。

キャラクター撮影スポット

内容：園内キャラクターと楽しめる撮影スポット利用場所：サイボク園内

キャラクター撮影スポットは、子どもが喜ぶ写真を残したい家族に向いています。

買い物や食事の合間にも立ち寄りやすく、園内散策の楽しみを広げてくれます。

記念撮影スポット

内容：イベント来場記念に楽しめる撮影スポット利用場所：サイボク園内

記念撮影スポットは、来場の思い出をしっかり形に残したい人におすすめです。

園内の散策とあわせて楽しめるので、ゆったり過ごしたい日にも合います。

顔ハメ看板

内容：人気の顔ハメ看板利用場所：サイボク園内

顔ハメ看板は、気軽に盛り上がれる遊びを探している人にぴったりです。

家族や友人と一緒に撮ることで、イベントらしい一枚を残せます。

園内フォトエリア

内容：園内で楽しめるフォトエリア利用場所：サイボク園内

園内フォトエリアは、散策しながら写真映えも楽しみたい人に向いています。

食事やショッピングと組み合わせると、滞在時間をより充実させやすくなります。

サイボクの「とこトンまつり」は、食べる、遊ぶ、くつろぐを一か所で楽しめるのが大きな魅力です。

サイボクは無料駐車場も備えているため、ゴールデンウィークの家族のおでかけ先として選びやすい存在です。

特別な予定を詰め込みすぎず、みんなで気軽に一日過ごしたい日にも役立ちます。

サイボク「とこトンまつり」の紹介でした。

よくある質問

Q. とこトンまつりはいつ開催されますか？

A. とこトンまつりは2026年5月2日(土)から5月6日(水・振休)まで開催されます。

Q. とこトンまつりはどこで開催されますか？

A. とこトンまつりは、埼玉県日高市下大谷沢546のサイボク本社敷地内で開催されます。

Q. 車で行く場合に駐車場はありますか？

A. サイボクには無料駐車場が1,400台分用意されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 家族で満喫する豚テーマ旅！ サイボク「とこトンまつり」 appeared first on Dtimes.