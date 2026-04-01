初夏を包む上品なご褒美！ グランマーブル「オレンジティー」

記事ポイント グランマーブルが初夏限定マーブルデニッシュ「オレンジティー」をオンラインショップで先行販売マーブルデニッシュ「オレンジティー」が紅茶の香りとオレンジピールの甘さを楽しめる季節限定フレーバーとして登場先行販売期間の購入者には京都らしい和雑貨「ぎをん春秋」を1点同梱 グランマーブルが初夏限定マーブルデニッシュ「オレンジティー」をオンラインショップで先行販売マーブルデニッシュ「オレンジティー」が紅茶の香りとオレンジピールの甘さを楽しめる季節限定フレーバーとして登場先行販売期間の購入者には京都らしい和雑貨「ぎをん春秋」を1点同梱

グランマーブルが、初夏限定マーブルデニッシュ「オレンジティー」をオンラインショップ限定で先行販売しています。

マーブルデニッシュ「オレンジティー」は、紅茶の香りとオレンジピールのやさしい甘さを楽しめる季節限定商品です。

先行販売期間の購入者には、京都らしい趣を感じられる和雑貨「ぎをん春秋」も付いてきます。

グランマーブル「オレンジティー」

商品名：マーブルデニッシュ「オレンジティー」先行販売期間：2026年4月1日(水)〜4月30日(木)発売日：2026年5月1日(金)価格：1個 1,728円(税込)先行販売チャネル：オンラインショップ限定先行販売URL：https://grandmarble.com/onlineshop/?md=detail&itemid=4295

マーブルデニッシュ「オレンジティー」は、紅茶の茶葉を練りこんだ生地にオレンジピールを合わせた、5月から7月までの季節限定フレーバーです。

マーブルデニッシュ「オレンジティー」は、軽くトーストすると紅茶の香りがより際立ち、初夏の手土産や自分へのご褒美にも選びやすい味わいです。

オレンジティー

販売期間：2026年5月〜7月限定販売場所：オンラインショップ、直営店舗、全国の百貨店催事など発売開始日：2026年5月1日(金)から順次

オレンジティーは、人気が高まる紅茶フレーバーのスイーツをデニッシュで楽しみたい人に向けて開発された商品です。

オレンジティーは、紅茶の香りにオレンジピールのやさしい甘さが重なり、爽やかさと豊かな風味を一度に味わえます。

ぎをん春秋

特典名：和雑貨「ぎをん春秋」対象：先行販売期間中の購入者内容：いずれか1点を同梱注意事項：種類は選択不可

ぎをん春秋は、舞妓や扇子をモチーフにした京都らしい和雑貨です。

ぎをん春秋は、オレンジ色の化粧箱と一緒に届くことで、箱を開ける時間まで楽しみに変えてくれます。

グランマーブル

創業：1996年直営店舗：京都市内に2店舗展開場所：嵐山、京都駅、大阪国際空港ターミナル制限エリア内など公式サイト：https://www.grandmarble.com

グランマーブルは、マーブルデニッシュ専門店として約12種類のフレーバーをそろえています。

グランマーブルは、京都みやげや季節の贈り物を探したい人にとって、店舗でもオンラインでも選びやすいブランドです。

オレンジティーは、紅茶の香りを楽しみたい人に向けて、季節感のある味わいと見た目の特別感を届けてくれます。

ぎをん春秋の同梱特典は、スイーツと一緒に京都らしい余韻も持ち帰りたい人にうれしい魅力です。

オンライン先行販売は、店頭販売より早く新作を試したい人にぴったりです。

グランマーブルの初夏限定マーブルデニッシュ「オレンジティー」の紹介でした。

よくある質問

Q. オレンジティーはどこで先行購入できますか？

A. オレンジティーはグランマーブルのオンラインショップ限定で先行購入できます。

Q. ぎをん春秋は全員もらえますか？

A. ぎをん春秋は2026年4月1日から4月30日までの先行販売期間中に購入した人が対象です。

Q. オレンジティーはいつから店舗でも買えますか？

A. オレンジティーは2026年5月1日から、オンラインショップに加えて直営店舗や全国の百貨店催事などで順次販売されます。

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