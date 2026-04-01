初夏の甲州で味わう解禁前の一杯！ 勝沼醸造「Katsunuma Vinyly Vol.5」

記事ポイント 勝沼醸造が5月23日にワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を開催アルガブランカ クラレーザ2025の飲み放題やランチBOX付きで春の甲州ワイナリー時間を満喫Peatixで前売券を販売し、塩山駅からの送迎にも対応 勝沼醸造が5月23日にワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を開催アルガブランカ クラレーザ2025の飲み放題やランチBOX付きで春の甲州ワイナリー時間を満喫Peatixで前売券を販売し、塩山駅からの送迎にも対応

勝沼醸造が、山梨県甲州市のワイナリーでワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を5月23日に開催します。

「アルガブランカ クラレーザ2025」のリリース前に味わえる飲み放題や、食と音楽を組み合わせた特別な時間が楽しめます。

Peatixで前売券を販売しているので、ワイン好きのおでかけ先としてチェックしやすいイベントです。

勝沼醸造「Katsunuma Vinyly Vol.5」

開催日：2026年5月23日(土)開催時間：10時〜17時（ラストエントリー16時）会場：勝沼醸造株式会社所在地：山梨県甲州市勝沼町下岩崎371アクセス：中央本線「勝沼ぶどう郷」駅よりタクシーで8分、または勝沼周遊バス「下岩崎」下車徒歩3分料金：大人 8,800円（税込）、未成年 4,400円（税込）、未就学児 無料チケット販売：Peatix

勝沼醸造の開放的なテラスが、ワインと音楽が溶け合う1日限定のイベント会場になります。

勝沼醸造の人気ワイン「アルガブランカ クラレーザ2025」をリリース前に味わえるので、発売前の高揚感ごと楽しみたい人にぴったりです。

勝沼醸造「ワイナリーテラス体験」

会場：勝沼醸造株式会社のテラス音楽：DJ Naoki Ota特典：グラス（トライタン）付き先着特典：先着100名にオリジナルロゴ入りグラスをプレゼント

勝沼醸造のテラスでは、景色と空気を感じながらグラスを傾ける時間が楽しめます。

DJ Naoki Otaのラウンジミュージックからディープなハウスまで幅広い選曲が、ワイナリーの滞在をより心地よいものにしてくれます。

勝沼醸造「アルガブランカ クラレーザ2025」

ワイン名：アルガブランカ クラレーザ2025原料品種：甲州提供内容：イベント内で飲み放題シュール・リー製法によるフレッシュな香りと厚みのある旨味

アルガブランカ クラレーザ2025は、日本固有のブドウ品種「甲州」から造られる勝沼醸造を代表する白ワインです。

アルガブランカ クラレーザ2025は、透明感のある味わいで和食にも合わせやすく、ワインに詳しくない人でも親しみやすい1杯です。

勝沼醸造「フードと送迎サービス」

フード内容：レストランテ風のランチBOX付き追加メニュー：いづ屋の旬の寿司とワインのペアリング 6,600円（税込）追加メニュー：焼鳥ジャーニー主宰「斉藤太一」氏の焼き鳥（別途料金）追加メニュー：特撰果実 sosuke oyamaのフルーツ（別途料金）送迎（塩山駅→勝沼醸造）：09:20、10:10、10:50、11:05、12:00、13:00、14:00送迎（勝沼醸造→塩山駅）：15:00、16:00、16:30、17:00受付方法：当日にPeatixの二次元コードを提示問い合わせ：0553-44-0069キャンセル料：3日前30％、2日前50％、前日100％

ランチBOXに加えて寿司や焼き鳥、フルーツも用意されるので、ワインとのペアリングをじっくり楽しめます。

塩山駅発着の送迎にも対応しているため、移動の負担を抑えながらワイナリーイベントに参加しやすいのも魅力です。

勝沼醸造のイベントは、山梨のワイナリーで過ごす休日に音楽と食の楽しみを加えてくれます。

アルガブランカ クラレーザ2025をひと足早く味わえる体験は、ワイン好きにとって特別感のあるおでかけ先になります。

塩山駅からの送迎や前売券の用意があるので、旅行や週末ドライブの予定にも組み込みやすいイベントです。

勝沼醸造「Katsunuma Vinyly Vol.5」の紹介でした。

よくある質問

Q. Katsunuma Vinyly Vol.5のチケットはどこで買えますか？

A. Katsunuma Vinyly Vol.5の前売券はPeatixで販売されています。

Q. Katsunuma Vinyly Vol.5では何が楽しめますか？

A. Katsunuma Vinyly Vol.5では、アルガブランカ クラレーザ2025の飲み放題、DJ Naoki Otaの音楽、ランチBOXや追加フードメニューが楽しめます。

Q. Katsunuma Vinyly Vol.5へ電車で行けますか？

A. Katsunuma Vinyly Vol.5は、勝沼ぶどう郷駅からタクシーで約8分の場所で開催され、塩山駅発着の送迎も利用できます。

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