NY株式14日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　48531.47（+313.22　+0.65%）
ナスダック　　　23560.17（+376.43　+1.62%）
CME日経平均先物　58635（大証終比：+605　+1.03%）

欧州株式14日GMT16:04
英FT100　 10609.06（+26.10　+0.25%）
独DAX　 24044.22（+301.78　+1.27%）
仏CAC40　 8327.86（+91.88　+1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.764（-0.009）
10年債　 　4.272（-0.022）
30年債　 　4.878（-0.019）
期待インフレ率　 　2.390（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.024（-0.068）
英　国　　4.781（-0.088）
カナダ　　3.447（-0.018）
豪　州　　4.950（-0.067）
日　本　　2.410（-0.044）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.47（-6.61　-6.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4835.70（+68.30　+1.43%）

ビットコイン（ドル）
75509.44（+2308.34　+3.15%）
（円建・参考値）
1199万8450円（+366795　+3.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ