ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３１３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式14日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 48531.47（+313.22 +0.65%）
ナスダック 23560.17（+376.43 +1.62%）
CME日経平均先物 58635（大証終比：+605 +1.03%）
欧州株式14日GMT16:04
英FT100 10609.06（+26.10 +0.25%）
独DAX 24044.22（+301.78 +1.27%）
仏CAC40 8327.86（+91.88 +1.12%）
米国債利回り
2年債 3.764（-0.009）
10年債 4.272（-0.022）
30年債 4.878（-0.019）
期待インフレ率 2.390（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.024（-0.068）
英 国 4.781（-0.088）
カナダ 3.447（-0.018）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.47（-6.61 -6.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4835.70（+68.30 +1.43%）
ビットコイン（ドル）
75509.44（+2308.34 +3.15%）
（円建・参考値）
1199万8450円（+366795 +3.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48531.47（+313.22 +0.65%）
ナスダック 23560.17（+376.43 +1.62%）
CME日経平均先物 58635（大証終比：+605 +1.03%）
欧州株式14日GMT16:04
英FT100 10609.06（+26.10 +0.25%）
独DAX 24044.22（+301.78 +1.27%）
仏CAC40 8327.86（+91.88 +1.12%）
米国債利回り
2年債 3.764（-0.009）
10年債 4.272（-0.022）
30年債 4.878（-0.019）
期待インフレ率 2.390（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.024（-0.068）
英 国 4.781（-0.088）
カナダ 3.447（-0.018）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.47（-6.61 -6.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4835.70（+68.30 +1.43%）
ビットコイン（ドル）
75509.44（+2308.34 +3.15%）
（円建・参考値）
1199万8450円（+366795 +3.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ