◇ナ・リーグ ドジャース4−0メッツ（2026年4月13日 ロサンゼルス）

試合後のクラブハウス。シャワーを浴び終えた大谷の右肩甲骨付近には10センチ四方の巨大湿布が貼られていた。着替えを済ませた後はチームメートと笑顔で談笑し、家路へ。2日後の15日（日本時間16日）には今季3度目の登板が控え、デーブ・ロバーツ監督は「明日が登板日でなくて良かった。打撲だと思う。先発には影響しない」と胸をなで下ろした。

もん絶した。初回、2ストライクからの3球目だった。左腕ピーターソンの94マイル（約151キロ）シンカーが右肩甲骨付近に直撃。早くも昨季に並ぶ今季3死球目に大谷は「あぁっ！」と絶叫。痛みを紛らわせるため一塁へ駆け足で向かった。

これで史上4人目の3試合連続先頭弾は逃したが、日本選手最長を更新中の連続試合出塁を「47」に伸ばし、75〜76年のロン・セイに並び球団歴代4位に浮上。6回の第4打席は捕手のタイムに気付かず2番手のキンブレルが投球モーションに入るハプニングがあり、慌てて捕手がマウンドへ駆け出し、大谷も驚き苦笑いの場面も。チームは継投で完封勝ち。大谷自身は死球の影響は感じさせず出場を続けたが無安打で、今季初の3試合連発も逃し小休止となった。

試合前にはブルペンで29球の投球練習を行い調整した。前回登板後に「感覚ばかりに頼っているとズレてくる」と語ったように、投球動作を途中で中断する場面や、投球練習後に投手板に置く右足の位置を細かく確認する様子があり、微調整を繰り返していた。（柳原 直之）