空間づくりの実物体験機会！ ニチベイ「ネオフェスタ2026」

記事ポイント ニチベイが2026年の新商品を体感できる展示会「ネオフェスタ2026」を全国16会場で開催します。ネオフェスタ2026が住宅向け窓まわり商品や住宅・オフィス向け間仕切り商品を会場ごとに紹介します。ネオフェスタ2026がアップサイクルノベルティなど環境配慮の取り組みもあわせて案内します。 ニチベイが2026年の新商品を体感できる展示会「ネオフェスタ2026」を全国16会場で開催します。ネオフェスタ2026が住宅向け窓まわり商品や住宅・オフィス向け間仕切り商品を会場ごとに紹介します。ネオフェスタ2026がアップサイクルノベルティなど環境配慮の取り組みもあわせて案内します。

ニチベイの新商品展示会「ネオフェスタ2026」が、5月14日の東京会場から全国16会場で順次開催されます。

ネオフェスタ2026は、2026年発売の新商品や住宅向け窓まわり商品、住宅・オフィス向け間仕切り商品を実際に見比べたい人に向いた展示会です。

体験コーナーも充実するため、住まいやオフィス空間の更新を検討している人は各地の会場で最新商品を確認できます。

ニチベイ「ネオフェスタ2026」

イベント名：ネオフェスタ2026開催開始：2026年5月14日開催地：全国16会場主な展示内容：2026年発売の新商品、住宅向け窓まわり商品、住宅・オフィス向け間仕切り商品

ネオフェスタ2026は、ニチベイの新商品を地域ごとの会場で確認できる展示会です。

ネオフェスタ2026は、窓まわりや間仕切りを比較しながら選びたい人に、実物を見られる機会を広げます。

展示商品と体験コーナー

展示内容：2026年発売の新商品展示内容：住宅向け窓まわり商品展示内容：住宅・オフィス向け間仕切り商品体験要素：昨年好評の体験コーナーを拡充

展示商品は、住宅空間やオフィス空間の使い勝手を見直したい人に向けて幅広い選択肢を紹介します。

体験コーナーは、使い心地や空間へのなじみ方をその場で確かめたい人に役立ちます。

環境配慮への取り組み

取り組み内容：廃番生地を活用したアップサイクルノベルティ：オリジナルノベルティを製作目的：資源の再利用と環境負荷の低減

アップサイクルの取り組みは、使われなくなった生地に新しい価値を加える姿勢を会場で伝えます。

オリジナルノベルティは、商品展示だけでなく環境配慮の考え方にも触れたい人にとって見どころになりそうです。

全国16会場の開催日程

東京：5月14日・15日, 新宿アイランドタワー大阪：5月21日・22日, 大阪マーチャンダイズ・マートビル（OMMビル）名古屋：5月28日・29日, 名古屋市中小企業振興会館新潟：6月3日・4日, 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター広島：6月11日・12日, 広島市中小企業会館仙台：6月17日・18日, 仙台卸商センター サンフェスタさいたま：6月25日・26日, 大宮ソニックシティ札幌：6月30日・7月1日, de AUNEさっぽろビル福岡：7月9日・10日, 福岡国際会議場横浜：7月15日・16日, 日石横浜ビル 日石横浜ホール長野：7月23日・24日, ホクト文化ホール金沢：7月27日・28日, 金沢港クルーズターミナル神戸：8月6日・7日, デザイン・クリエイティブセンター神戸静岡：8月20日・21日, ツインメッセ静岡府中：9月2日・3日, ルミエール府中熊本：9月9日・10日, 熊本産業展示場 グランメッセ熊本

全国16会場の日程は、近くの地域で参加しやすい会場を探したい人に便利です。

各地を巡回する開催方式は、首都圏以外でも新商品を直接確認できる機会につながります。

ネオフェスタ2026は、窓まわりや間仕切りの新商品を実物で比べながら検討できる点が魅力です。

ネオフェスタ2026は、体験コーナーや環境配慮の展示を通じて、機能性だけでなく企業の取り組みまで確認できます。

全国開催のため、住まいやオフィスの空間づくりを見直したい人が足を運びやすいイベントです。

ニチベイ新商品展示会「ネオフェスタ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. ネオフェスタ2026では何を見られますか？

A. ネオフェスタ2026では、2026年発売の新商品や住宅向け窓まわり商品、住宅・オフィス向け間仕切り商品を確認できます。

Q. ネオフェスタ2026はどこで開催されますか？

A. ネオフェスタ2026は東京、大阪、名古屋、福岡、熊本など全国16会場で順次開催されます。

Q. ネオフェスタ2026の詳細はどこで確認できますか？

A. ネオフェスタ2026の詳細はニチベイ公式サイト内の案内ページで確認できます。

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