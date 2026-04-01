記事ポイント 「あるちゅーる」は全国25社超の卸業者・酒類販売店から仕入れしやすくなります。「あるちゅーる」は累計60万本販売、2,000店舗導入の実績があります。「あるちゅーる」はスティック型で提供しやすく、4種類の味を選べます。 「あるちゅーる」は全国25社超の卸業者・酒類販売店から仕入れしやすくなります。「あるちゅーる」は累計60万本販売、2,000店舗導入の実績があります。「あるちゅーる」はスティック型で提供しやすく、4種類の味を選べます。

EPICのスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」は、飲食店がいつもの酒屋や卸業者から仕入れしやすくなります。

「あるちゅーる」は2024年12月の発売から累計60万本を販売し、2,000店舗の飲食店に導入されています。

「あるちゅーる」は公式オンラインストアに加え、全国25社を超える卸業者・酒類販売店でも取り扱いが広がっています。

EPIC「あるちゅーる」仕入れ拡大

商品名：あるちゅーる販売実績：累計60万本導入店舗数：2,000店舗取り扱い：全国25社超の卸業者・酒類販売店公式オンラインストア：https://alchuru.store/

「あるちゅーる」は、普段取引している卸業者や酒類販売店から発注しやすくなり、飲食店の仕入れの手間を減らします。

「あるちゅーる」は、他のお酒と一緒に通常の納品ルートで注文しやすい点も魅力です。

「あるちゅーる」導入メリット

提供形態：スティック型アルコールゼリー特長：パッケージから直接食べられる仕様期待できること：客単価アップ、提供オペレーション効率化、洗浄コスト削減

「あるちゅーる」は、キャストと来店客が一緒に楽しみやすく、自然なコミュニケーションのきっかけを作れます。

「あるちゅーる」は、グラスの準備や洗浄が不要なため、忙しい時間帯でも提供しやすい商品です。

「あるちゅーる」商品情報

味：マスカット、レモン、ピーチ、ブルーベリーアルコール度数：15％（ピーチ・ブルーベリーは10％）配合成分：コラーゲン、プラセンタ

「あるちゅーる」は、果汁感を高めてアルコール特有の刺激を抑えているため、強いショットが苦手な人でも取り入れやすい味わいです。

「あるちゅーる」は、フレーバーの選択肢があるため、店舗の客層に合わせて提案しやすくなります。

「あるちゅーる」取り扱い先と注文方法

公開済み取扱先：株式会社わしづ、有限会社酒の一斗、田野屋酒販株式会社、株式会社キョクジュ、株式会社森商店、株式会社河内屋ジェノス、群馬県卸酒販株式会社、有限会社湘南スピリッツ、株式会社紀伊国屋、株式会社幸田、株式会社坂田酒販、株式会社カクヤス、株式会社サカツコーポレーション、株式会社カネサ藤原屋、株式会社間渕商店、株式会社あぷん、株式会社宇都宮中山酒店、株式会社小倉注文方法：取引中の卸業者・酒類販売店へ問い合わせ、または公式オンラインストアから1箱単位で注文

「あるちゅーる」は、既存の取引先経由で注文しやすいため、新しい仕入れ先を探す負担を抑えられます。

「あるちゅーる」は、すぐに試したい飲食店に向けて、公式オンラインストアでも注文を受け付けています。

「あるちゅーる」は、仕入れのしやすさと提供のしやすさを両立したい飲食店に向いた商品です。

「あるちゅーる」は、会話のきっかけづくりや店舗の盛り上がりを後押ししたい場面でも活躍しそうです。

「あるちゅーる」は、普段の発注ルートで導入しやすくなったことで、検討のハードルが下がります。

「あるちゅーる」の紹介でした。

よくある質問

Q. あるちゅーるはどこから注文できますか？

A. あるちゅーるは、取引中の卸業者・酒類販売店への問い合わせに加え、公式オンラインストアからも注文できます。

Q. あるちゅーるにはどんな味がありますか？

A. あるちゅーるは、マスカット、レモン、ピーチ、ブルーベリーの4種類を展開しています。

Q. あるちゅーるはどんな店舗に向いていますか？

A. あるちゅーるは、提供オペレーションを簡単にしたい飲食店や、コミュニケーションを盛り上げるメニューを取り入れたい店舗に向いています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 仕入れ先拡大で導入しやすさ向上！ EPIC「あるちゅーる」仕入れ拡大 appeared first on Dtimes.