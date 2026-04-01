ビートで突き進む大乱戦体験！ Game Source Entertainment「ラタタン」パッケージ版予約開始

記事ポイント Game Source Entertainmentが『ラタタン』パッケージ版の予約受付を開始『ラタタン』デジタル版スタンダードとデラックスの価格と内容を公開『ラタタン』は最大4人で遊べるリズムローグライクアクション Game Source Entertainmentが『ラタタン』パッケージ版の予約受付を開始『ラタタン』デジタル版スタンダードとデラックスの価格と内容を公開『ラタタン』は最大4人で遊べるリズムローグライクアクション

Game Source Entertainmentは、リズムローグライクアクション『ラタタン』のパッケージ版予約受付を開始しています。

『ラタタン』は、ビートに合わせて仲間を指揮しながら進むアクションが楽しめるタイトルです。

Game Source Entertainmentは、あわせてデジタル版の価格と収録内容も公開しています。

Game Source Entertainment「ラタタン」パッケージ版予約開始

タイトル：Ratatan（ラタタン）ジャンル：リズムローグライクアクション発売日：2026年7月16日対応機種：PC / PlayStation 5 / Nintendo Switch 2 / Xbox Series X|S発売元：Game Source Entertainment開発元：Ratata Arts

『ラタタン』は、リズムゲームと横スクロールアクション、ローグライク要素を組み合わせた作品です。

『ラタタン』は、100体以上のキャラクターが入り乱れるバトルをビートに合わせて進められるため、テンポのよい共闘アクションを味わえます。

Game Source Entertainment「ラタタン」パッケージ版

予約開始日：2026年4月2日発売日：2026年7月16日対応機種：Nintendo Switch 2 / PlayStation 5希望小売価格：7,018円（税込）早期購入特典：レジェンド武器「英霊刀 バンバンソード」解放コード

『ラタタン』パッケージ版は、Nintendo Switch 2とPlayStation 5向けに予約できます。

「英霊刀 バンバンソード」は対象期間中の購入で受け取れるため、序盤から冒険を有利に進めたい人にうれしい特典です。

Game Source Entertainment「ラタタン」デジタル版

デジタル版予約開始日：後日発表スタンダード版価格：6,160円（税込）スタンダード版内容：ゲーム本編デラックス版価格：7,018円（税込）デラックス版内容：ゲーム本編 / 特殊武器＆アクセサリーセット / コブンセット / 育成素材セット早期購入特典：レジェンド武器「英霊刀 バンバンソード」

『ラタタン』デジタル版は、スタンダード版とデラックス版の2種類から選べます。

デラックス版は追加コンテンツもまとめて入手できるため、育成や装備の幅を広げたい人に向いています。

Ratata Arts「ラタタン」ゲーム体験

プレイ人数（オフライン）：1人プレイ人数（オンライン）：1〜4人対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字・繁体字） / 韓国語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語 / ポルトガル語 / スペイン語レーティング：CERO A

『ラタタン』は、リズムに合わせた操作と横スクロールアクションを同時に楽しめます。

『ラタタン』は最大4人のオンライン協力プレイに対応しているため、友人と一緒ににぎやかな大乱戦へ挑めます。

Ratata Arts「ラタタン」冒険ビジュアル

『ラタタン』は、Steamストアページやロードマップから今後の展開も確認できます。

『ラタタン』は、購入前に世界観や開発情報を追いたい人にもチェックしやすいタイトルです。

Ratata Arts「ラタタン」バトルシーン

特殊武器＆アクセサリーセット：1,100円（税込）予定コブンセット：550円（税込）予定育成素材セット：550円（税込）予定

『ラタタン』デラックス版の収録コンテンツは、DLCとして単体販売も予定しています。

『ラタタン』は、必要な追加コンテンツだけを選んで買いたい人にも選択肢があります。

Ratata Arts「ラタタン」仲間との共闘

サポート：support@gamesource-ent.com

『ラタタン』は、公式サイトや公式SNSから予約や続報を追えます。

『ラタタン』は、デジタル版の予約開始日を待っている人も最新情報を見逃しにくい環境が整っています。

『ラタタン』は、リズムに乗る気持ちよさとローグライクのやり込みを同時に楽しみたい人にぴったりです。

『ラタタン』は、パッケージ版をすぐ予約したい人にも、デジタル版の内容を比較して選びたい人にも動きやすい情報がそろっています。

『ラタタン』は、ひとりでじっくり遊ぶ楽しさと仲間と盛り上がる共闘の両方を期待できます。

『ラタタン』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『ラタタン』で今予約できるのはどの版ですか？

A. 『ラタタン』で現在予約受付を開始しているのはパッケージ版のみです。

デジタル版の予約開始日は後日発表されます。

Q. 『ラタタン』デジタル版の価格はいくらですか？

A. 『ラタタン』デジタル版は、スタンダード版が6,160円（税込）、デラックス版が7,018円（税込）です。

Q. 『ラタタン』は何人で遊べますか？

A. 『ラタタン』はオフライン1人、オンラインは最大4人まで遊べます。

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