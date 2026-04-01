海外業務を広げる固定IP対応！ グローカルネット「せんぞく固定IPアドレス」

記事ポイント 株式会社グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」は、日本に加えて海外固定IPも選べるようになります。「せんぞく固定IPアドレス」は、既存回線のまま海外拠点との接続や各国サービスへのアクセスに使えます。「せんぞく固定IPアドレス」は、キャンペーンにより追加料金なしで海外固定IPを選択できます。 株式会社グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」は、日本に加えて海外固定IPも選べるようになります。「せんぞく固定IPアドレス」は、既存回線のまま海外拠点との接続や各国サービスへのアクセスに使えます。「せんぞく固定IPアドレス」は、キャンペーンにより追加料金なしで海外固定IPを選択できます。

グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」は、日本の固定IPアドレスに加えて海外固定IPを選べるカスタムオプションの提供を始めています。

「せんぞく固定IPアドレス」は、韓国やアメリカ、ドイツなど複数の国と地域に対応し、グローバルな業務環境でも使いやすくなっています。

「せんぞく固定IPアドレス」は、プロバイダーを変えずに導入できるため、固定IPを手軽に利用したい法人やチームにも取り入れやすいサービスです。

グローカルネット「せんぞく固定IPアドレス」

商品名：せんぞく固定IPアドレス提供内容：日本の固定IPに加え、海外固定IPをカスタムオプションとして選択可能対象国・地域：韓国、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、スウェーデン、アメリカ（西海岸・東海岸・オハイオ）、ドイツ、フランス、カナダ、アイルランド初期費用：0円月額利用料：6,600円（税込）/月（10ユーザー）追加料金：660円（税込）/月（1ユーザーごと）海外固定IPオプション：キャンペーンにより追加料金なし付与内容：1契約につき1つの海外固定IPを付与同時接続数：1ユーザーにつき1端末支払い方法：クレジットカードまたは請求書

「せんぞく固定IPアドレス」は、日本国内だけでなく海外の固定IPも選べるため、海外拠点との接続や国別サービスの利用を進めたい場面に役立ちます。

「せんぞく固定IPアドレス」は、既存の回線をそのまま使えるため、回線契約を見直さずに固定IP環境を整えたいときにも導入しやすいです。

グローカルネット「海外固定IPカスタムオプション」

対象サービス：せんぞく固定IPアドレス選択可能な固定IP：日本、海外固定IP提供方法：当面は手動でサーバーを割り当て今後の予定：自動化を検討料金：キャンペーンにより追加料金なし注意事項：キャンペーン内容・期間は予告なく変更となる場合あり

海外固定IPカスタムオプションは、利用先の国や地域に合わせて接続環境を選びたい企業に向いています。

海外固定IPカスタムオプションは、同一料金で海外対応を進められるため、コストを抑えながら利用範囲を広げやすいです。

グローカルネット「せんぞく固定IPアドレス」のセキュリティ対応

暗号化方式：AES256-SHA通信内容の傍受：保存なしアクセス履歴の保存：なしデータの取り扱い：トラッキング、収集、共有なし

「せんぞく固定IPアドレス」は、金融機関と同じ基準のAES256-SHAで通信を暗号化し、安全性に配慮しています。

「せんぞく固定IPアドレス」は、通信内容やアクセス履歴を保存しない方針のため、業務利用時のプライバシー面を重視したい場合にも検討しやすいです。

「せんぞく固定IPアドレス」は、国内利用だけでなく海外利用までまとめて考えたい企業にとって、導入しやすさと運用コストのバランスが取りやすいサービスです。

「せんぞく固定IPアドレス」は、既存回線を変えずに使えるため、今の環境を大きく変えずに固定IPの活用範囲を広げられます。

「せんぞく固定IPアドレス」は、海外拠点との接続や各国サービスの利用を視野に入れる読者にとって、選択肢を広げてくれる存在になりそうです。

グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「せんぞく固定IPアドレス」は海外のどの国に対応していますか？

A. 「せんぞく固定IPアドレス」は、韓国、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、スウェーデン、アメリカ、ドイツ、フランス、カナダ、アイルランドに対応しています。

Q. 「せんぞく固定IPアドレス」は追加料金なしで海外固定IPを使えますか？

A. 「せんぞく固定IPアドレス」は、キャンペーンにより海外固定IPを追加料金なしでカスタムオプションとして選択できます。

Q. 「せんぞく固定IPアドレス」は今の回線を変えずに使えますか？

A. 「せんぞく固定IPアドレス」は、既存の回線のままで利用できるため、プロバイダーを変更せずに導入できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 海外業務を広げる固定IP対応！ グローカルネット「せんぞく固定IPアドレス」 appeared first on Dtimes.