事故防止を体感で学ぶ新機器！ PRIDIST「Safety Driving Trainer」

記事ポイント 北海道警察本部が新型自動車運転シミュレーター「Safety Driving Trainer」を警察機関で初導入地域の交通安全教室や高齢者講習、イベントで危険予測や安全意識の向上に活用可能3画面モニターやモーションシート、走行データ分析で臨場感ある振り返りを実現 北海道警察本部が新型自動車運転シミュレーター「Safety Driving Trainer」を警察機関で初導入地域の交通安全教室や高齢者講習、イベントで危険予測や安全意識の向上に活用可能3画面モニターやモーションシート、走行データ分析で臨場感ある振り返りを実現

PRIDISTが開発する「Safety Driving Trainer」が、北海道警察本部に導入されています。

Safety Driving Trainerは、危険な交通場面を疑似体験しながら、安全運転の重要性を学べる点が魅力です。

北海道警察本部は、地域の交通安全教室や高齢者講習、各種イベントを通じて、幅広いドライバーの運転意識向上に役立てられます。

PRIDIST「Safety Driving Trainer」

導入先：北海道警察本部導入時期：2026年3月製品名：Safety Driving Trainer（セーフティドライビングトレーナー）製品URL：https://www.pridist.com/sdt.html企業URL：https://www.pridist.com/

Safety Driving Trainerは、3DCGで再現した交通シーンと運転操作に連動するモーションシートによって、実際の道路で起こりうる危険を体験できる自動車運転シミュレーターです。

Safety Driving Trainerは、日頃の運転のくせを見直しながら、危険予測能力や安全意識を高めたい人に役立ちます。

北海道警察本部で広がる活用機会

活用想定：地域の交通安全教室活用想定：高齢者講習活用想定：イベント対象：若年層を含むすべてのドライバー

北海道警察本部への導入によって、Safety Driving Trainerは交通安全教育の場で幅広く使いやすくなります。

Safety Driving Trainerは、年齢を問わず多くのドライバーに事故防止や運転意識向上のきっかけを届けられる点が特徴です。

臨場感と振り返りを支える機能

持ち運び移動が可能な組み立て式のコンパクト設計3画面ワイドモニターと2軸アクチュエーター搭載モーションシート都市部・農村部、時間帯、天候、車種など多彩な交通シーンAIアルゴリズム搭載の歩行者、自転車、車両が状況に応じて動作体験後に安全運転、運転操作、法令順守の観点で結果を表示

Safety Driving Trainerは、実車に近い感覚で運転を体験しながら、その場で自分の運転を振り返れる機能を備えています。

Safety Driving Trainerは、同じ場面でも毎回異なる動きが起こるため、繰り返し体験しても新鮮に学びやすい製品です。

Safety Driving Trainerは、日常の運転で見落としやすい危険を体感的に学べる点が大きな魅力です。

北海道警察本部での活用が進むことで、地域の交通安全教育に参加する人は、より実践的な学びを得やすくなります。

Safety Driving Trainerは、安全運転を自分ごととして見直したいドライバーにとって心強い存在になりそうです。

北海道警察本部に導入された「Safety Driving Trainer」の紹介でした。

よくある質問

Q. Safety Driving Trainerはどこで活用されますか？

A. Safety Driving Trainerは、北海道警察本部で地域の交通安全教室や高齢者講習、イベントなどでの活用が想定されています。

Q. Safety Driving Trainerではどのような体験ができますか？

A. Safety Driving Trainerでは、3DCGの交通シーンとモーションシートを使って、実際の交通場面に近い危険やヒヤリハットを疑似体験できます。

Q. Safety Driving Trainerの特徴は何ですか？

A. Safety Driving Trainerは、3画面ワイドモニターによる広い視野、AIで変化する交通シーン、体験後の走行データ分析などを備えている点が特徴です。

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