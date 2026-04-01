記事ポイント 株式会社エスクが全鳥類対応の最新型「バードストッパー・レーザータイプ」を2026年3月から販売しています。最新モデルが広い照射範囲やIP65の防塵防水性能、スマホ設定機能で導入しやすさを高めています。株式会社エスクが現地調査と見積もりを無償で受け付け、鳥害対策の相談先として活用できます。 株式会社エスクが全鳥類対応の最新型「バードストッパー・レーザータイプ」を2026年3月から販売しています。最新モデルが広い照射範囲やIP65の防塵防水性能、スマホ設定機能で導入しやすさを高めています。株式会社エスクが現地調査と見積もりを無償で受け付け、鳥害対策の相談先として活用できます。

エスクが、鳥の飛来や落糞被害に悩む施設向けに、鳥害対策レーザー装置の最新モデルを販売しています。

「バードストッパー・レーザータイプ」は、物理的な対策が難しい場所にも導入しやすく、広い範囲を1台でカバーできる点が魅力です。

エスクは、無償の現地調査や見積もりにも対応し、用途に応じた鳥害対策を相談できます。

エスク「バードストッパー・レーザータイプ」

販売開始時期：2026年3月商品名：バードストッパー・レーザータイプ対応対象：全ての鳥類販売元：株式会社エスク

エスクは、赤青緑の3色レーザーを3D構造で照射し、鳥の平衡感覚に働きかける鳥害対策装置を展開しています。

バードストッパー・レーザータイプは、空港や工場、倉庫、マンション、農地など、鳥害が起こりやすい幅広い場所で活用しやすい製品です。

エスク「最新モデルの機能向上」

水平方向可動域：300度→540度垂直方向可動域：90度→270度レーザークラス：class3B準拠防塵防水性能：IP65設定方法：スマートフォンアプリ対応価格：従来価格のまま性能向上

最新モデルは、1台でより広い範囲を照射できるようになり、設置台数や施工負担を抑えやすくなっています。

最新モデルは、スマートフォン1つで複数台の照射ルールを設定できるため、施設ごとの運用管理も進めやすい仕様です。

エスク「最新モデルの製品仕様」

用途：鳥の飛来防止、鳥害対策広域照射、安全性と効果の両立、防塵防水対応導入先：日本国内、東南アジア企業海外拠点：マレーシア

最新モデルは、国内だけでなく海外からの依頼増加にも対応し、東南アジアの企業にも導入が進んでいます。

エスクは、特許製品を通じて、設置条件が厳しい場所でも鳥害対策を進めやすい選択肢を広げています。

エスク「相談方法と問い合わせ情報」

現地調査：無償見積もり：無償所在地：大阪市住之江区御崎7-5-24TEL：06-6684-5120

エスクは、レーザー以外の特許製品も含めて、状況に合わせた鳥害対策を提案しています。

エスクは、導入前に現地調査や相談をしやすいため、施設管理や農業現場で具体的な対策を検討したいときに役立ちます。

バードストッパー・レーザータイプは、物理的なネット設置や防鳥設備が難しい場所でも対策を進めやすい点が魅力です。

エスクの最新モデルは、広域対応やスマホ設定によって、管理の手間と導入負担を抑えたい読者にも向いています。

エスクの無償調査や相談窓口を活用すると、被害状況に合った対策を具体的に検討しやすくなります。

エスクの「バードストッパー・レーザータイプ」の紹介でした。

よくある質問

Q. バードストッパー・レーザータイプはどんな場所で使えますか？

A. バードストッパー・レーザータイプは、空港、工場、倉庫、マンション、農地など、鳥の飛来や落糞被害が気になる場所で活用を検討できます。

Q. 最新モデルは旧型から何が変わりましたか？

A. 最新モデルは、照射可動域の拡大、class3B準拠のレーザー採用、IP65の防塵防水性能、スマートフォンアプリによる設定機能追加などが強化されています。

Q. 導入前に相談や見積もりはできますか？

A. エスクは、現地調査と見積もりを無償で実施しており、問い合わせフォームから相談できます。

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