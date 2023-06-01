お笑いタレント山田邦子（65）が14日深夜、自身のブログを更新。腹痛で救急車で緊急搬送されていたことを明かした。

「この季節に気をつけること」と題して「暖かくなって来てウキウキしますが、気をつけなければいけないこともあります！！生ものを出しっ放しにしておくとか、夕べの鍋の残り物を翌朝そのまま食べるとか！」と書き込んで「見事にやられましたーー」と病院のベッド上の姿をアップした。

そして「気をつけていたのに…いや、思い当たることは2、3あるm(_ _)m 激痛腹痛!?高熱も出て焦りました！！救急隊の方々にも丁寧にして頂いて、また、受け入れてくださった病院も本当に救急外来も入院病棟も毎日24時間体制でよく診てくださり、感謝しかありません」と書き込んだ。

続けて「残念なぐらいあっという間に元気になったのだけど、CTやらレントゲンやら検査検査で、結果を待って、絶飲食でずーっと抗生物質や水分や栄養やいろんな点滴を打ち続け、結局は、腸炎だった。いよいよ明日の午後、退院出来そうな感じです」と記し、15日午後にも退院すると報告した。

最後に「とにかく、うっかりのつまみ食いや拾い食い、怪しい生ものなどに気をつけましょう！この間、仕事関係の皆さまにとてもご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。変更などいろいろ考えてくださり、感謝です。過信せず気をつけながらも、残りの4月、そして5月・6月とパワー全開スマイルで頑張ります！」と締めくくった。