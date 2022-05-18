◇セ・リーグ 阪神3―4巨人（2026年4月14日 甲子園）

阪神先発の才木が、巨人戦の無敗を10試合連続へ伸ばした。

「今日は序盤から展開が不運だなというのは多かった。まあ、こういう日もあるかなという感じ」

0―0の2回。先頭・ダルベックの遊ゴロを木浪が悪送球して出塁を許すと、無死一、二塁から大城の併殺打かと思われた二ゴロは不規則なバウンドを中野が処理できずに中前へ転がり先制点を献上（記録は適時打）した。続く増田陸には左越え二塁打を浴びて2失点。6回を投げ、3度得点圏に走者を置きながら毎回の8個の三振を奪うなど粘った。リーグトップに浮上する29奪三振だ。前回登板した7日のヤクルト戦では8回3失点で開幕から2連勝。16奪三振はセ・リーグ記録に並ぶ圧巻の内容からこの日は一転しても昨季、最優秀防御率のタイトルを獲得した右腕がゲームを壊すことはない。

リードを許しても巨人戦は不思議と負けがつかない。「もっと流れを引き寄せられるような投球ができるように」。今季もGキラーとして、マウンドへ上がり続ける。 （石崎 祥平）