【今日の献立】2026年4月15日(水)「鶏の塩照り焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏の塩照り焼き」 「タケノコご飯」 「玉ネギと桜エビのかき揚げ」 の全3品。
主役のタケノコご飯に、鶏の塩照り焼きとかき揚げを添えていただきます。
【主菜】鶏の塩照り焼き
しょうゆ控えめの鶏の照り焼きです。前日から漬けこむと美味しさもアップ。
調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：579Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 小さじ1/3(鶏肉のg数の0.8%)
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
酒 大さじ3
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1/2
スナップエンドウ 6本
漬ける時間は調理時間に含みません。鶏もも肉は前日に仕込んでもOKです。
スナップエンドウは筋をひき、塩を加えた熱湯でゆでて水に取り、ザルに上げて水気をきっておく。
2. 鶏もも肉に8割位火が通ったら＜調味料＞を加え、中火で煮からめながら火を通す。最後にスナップエンドウを加えてからめ、器に盛る。
【主食】タケノコご飯
シンプルなタケノコご飯。タケノコの香りとだしの風味を味わえます。
調理時間：1時間
カロリー：299Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
タケノコ (ゆでたもの)1/2本 だし汁 適量 酒 小さじ2
みりん 小さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1
塩 少々
木の芽 適量
2. 炊き上がったら10分蒸らし、底からサックリと混ぜて器によそい、木の芽をのせる。
【副菜】玉ネギと桜エビのかき揚げ
揚げたてのサクサクとした食感を楽しんで。
調理時間：20分
カロリー：256Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ニンジン 1/3本 干し桜エビ 大さじ2
溶き卵 1個分
小麦粉 大さじ3
片栗粉 大さじ3~4
揚げ油 適量 麺つゆ (ストレート)適量
2. お玉を揚げ油に通し、(1)を1/4量ずつ取り、170℃の揚げ油に入れる。かたまってきたら返し、菜ばしで数箇所を刺す。
菜ばしで刺した穴に揚げ油が入り、均等にサックリと揚がります。
3. 色よく揚がったら油をきって器に盛り、麺つゆにつけていただく。
お好みで塩をつけていただいても美味しいです。
主役のタケノコご飯に、鶏の塩照り焼きとかき揚げを添えていただきます。
【主菜】鶏の塩照り焼き
しょうゆ控えめの鶏の照り焼きです。前日から漬けこむと美味しさもアップ。
©Eレシピ
調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：579Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏もも肉 (小)2枚
塩 小さじ1/3(鶏肉のg数の0.8%)
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
酒 大さじ3
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1/2
スナップエンドウ 6本
【下準備】鶏もも肉は太い筋と余分な脂を取り除いて大きめのひとくち大に切り、塩をまぶして3時間以上置く。＜調味料＞の材料を混ぜておく。
©Eレシピ
漬ける時間は調理時間に含みません。鶏もも肉は前日に仕込んでもOKです。
スナップエンドウは筋をひき、塩を加えた熱湯でゆでて水に取り、ザルに上げて水気をきっておく。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を強火で熱し、鶏もも肉を皮面を下にして並べる。焼き色がついたら弱めの中火にして返す。
©Eレシピ
2. 鶏もも肉に8割位火が通ったら＜調味料＞を加え、中火で煮からめながら火を通す。最後にスナップエンドウを加えてからめ、器に盛る。
©Eレシピ
【主食】タケノコご飯
シンプルなタケノコご飯。タケノコの香りとだしの風味を味わえます。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：299Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）お米 1合
タケノコ (ゆでたもの)1/2本 だし汁 適量 酒 小さじ2
みりん 小さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1
塩 少々
木の芽 適量
【下準備】お米は炊く30分以上前に水洗いして浸水し、ザルに上げる。タケノコは厚さ5mmの食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 炊飯器にお米、＜調味料＞の材料を入れ、だし汁を適量線の目盛りまで注いでひと混ぜし、水煮タケノコを加えてスイッチを押す。
©Eレシピ
2. 炊き上がったら10分蒸らし、底からサックリと混ぜて器によそい、木の芽をのせる。
©Eレシピ
【副菜】玉ネギと桜エビのかき揚げ
揚げたてのサクサクとした食感を楽しんで。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：256Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/3本 干し桜エビ 大さじ2
溶き卵 1個分
小麦粉 大さじ3
片栗粉 大さじ3~4
揚げ油 適量 麺つゆ (ストレート)適量
【下準備】玉ネギは縦幅7〜8mmに切ってバラしておく。ニンジンは皮をむいて厚さ2〜3mmの輪切りにし、さらに幅3〜4等分に切る。溶き卵は冷やしておく。揚げ油は170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに玉ネギ、ニンジン、干し桜エビ、溶き卵を合わせ、小麦粉、片栗粉を加えて少し粉っぽさが残る程度にサックリと合わせる。
©Eレシピ
2. お玉を揚げ油に通し、(1)を1/4量ずつ取り、170℃の揚げ油に入れる。かたまってきたら返し、菜ばしで数箇所を刺す。
©Eレシピ
菜ばしで刺した穴に揚げ油が入り、均等にサックリと揚がります。
3. 色よく揚がったら油をきって器に盛り、麺つゆにつけていただく。
©Eレシピ
お好みで塩をつけていただいても美味しいです。