京都府の南丹市で見つかった遺体が先月から行方がわからなくなっていた小学生の安達結希くんと確認されました。死因はまだわかっていませんが、死亡したのは3月下旬とみられるということです。14日に新たにわかった情報を整理します。

■遺体は安達結希くんと判明 死因は「不詳」

13日に見つかった子どもとみられる遺体について、先月から行方がわからなくなっていた当時小学5年生の安達結希くんであることがわかりました。また、14日朝から司法解剖が行われていましたが、死因は不詳でまだわかっていないということです。

■死亡時期…3月21日〜31日ごろ

死亡した時期については3月下旬ごろ、つまり21日から31日ごろであることが14日夜、新たにわかりました。そして警察によりますと、結希くんの行方がわからなくなったのは卒業式のあった3月23日とされています。

発見されたのが4月13日ですので、亡くなってから少なくとも2週間程度は経過しているものとみられます。

■遺体発見時の服装 靴は履いていない状態

あらためて遺体が発見されたときの服装をみてみますと、紺色のフリース、ベージュのズボン姿ということで、行方不明になった当時に着用していたものと矛盾がないことがわかります。ただ、靴下ははいていましたが、靴は履いていない状態だったということです。

遺体が見つかった場所から4キロほど離れた場所には、結希くんが履いていたものと特徴がよく似た靴が見つかっています。

■遺体発見時の状況 “土に埋められた状態ではない”

また遺体が見つかったときの状況については、あおむけに倒れていたことがわかっていますが、14日、新たに、土に埋められた状態ではなく、落ち葉などがかぶせられた状態でもなかったということが明らかになりました。

遺体には大きな刺し傷などはなかったということで、警察は結希くんが死亡した経緯などを詳しく調べています。

（4月14日放送『news zero』より）