光で揺れる郷土みやげの愛嬌！ 明星企画「ソーラー赤べこ」

記事ポイント 有限会社明星企画が、光で首が動く「ソーラー赤べこ」を福島県内で順次発売します。ソーラー仕様が、電池なしでゆらゆら動く赤べこのかわいらしさを楽しませます。コンパクトで持ち帰りやすい設計が、福島みやげや贈り物に選びやすさを加えます。 有限会社明星企画が、光で首が動く「ソーラー赤べこ」を福島県内で順次発売します。ソーラー仕様が、電池なしでゆらゆら動く赤べこのかわいらしさを楽しませます。コンパクトで持ち帰りやすい設計が、福島みやげや贈り物に選びやすさを加えます。

明星企画が、光を受けると首が動く「ソーラー赤べこ」を2026年4月下旬から福島県内で順次発売します。

「ソーラー赤べこ」は、福島の郷土民芸品をモチーフにしながら、電池不要で楽しめる新しいみやげです。

ゆらゆらと動く愛らしい姿が、旅の思い出を持ち帰りたい人の目を引きます。

明星企画「ソーラー赤べこ」

商品名：ソーラー赤べこ価格：1,760円（税込）発売時期：2026年4月下旬より順次発売販売場所：福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設など素材：本体 ABS、箱 PETケースサイズ：W13×D6.5×H8.5cm本体サイズ：W11×D4.8×H6cm

「ソーラー赤べこ」は、太陽光や室内光で発電して首がゆらゆら動くお土産です。

「ソーラー赤べこ」は、福島らしさを感じられる見た目と、置くだけで楽しめる仕掛けをあわせ持っています。

光で楽しむ首振りギミック

光を浴びると首がゆらゆら動くソーラー仕様電池不要ですぐに楽しめる設計台座から本体を着脱可能コンパクトで持ち運びしやすいサイズ

ソーラー仕様が、手で動かさなくても赤べこの首振りを自然に見せます。

着脱できる台座と飾りやすいサイズ感が、自宅や職場に気軽に置ける楽しさにつながります。

福島みやげとして選びやすい一品

モチーフ：福島の郷土民芸品「赤べこ」販売エリア：福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設など発売元：有限会社明星企画

赤べこを現代的にアレンジしたデザインが、福島旅行らしいおみやげ選びを楽しくします。

観光の立ち寄り先で購入しやすい展開が、旅の記念にも贈り物にも取り入れやすさを広げます。

「ソーラー赤べこ」は、福島らしいモチーフに動きの楽しさを加えたみやげです。

電池がいらない手軽さが、買ってすぐ飾りたい人にも、気軽に贈りたい人にも向いています。

動くたびに目を引くかわいらしさが、旅先で見つけた一品を印象深い思い出に変えてくれます。

明星企画が展開する「ソーラー赤べこ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ソーラー赤べこはいつから買えますか？

A. ソーラー赤べこは2026年4月下旬から福島県内で順次発売します。

Q. ソーラー赤べこはどこで販売されますか？

A. ソーラー赤べこは福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設などで販売されます。

Q. ソーラー赤べこは電池が必要ですか？

A. ソーラー赤べこは太陽光や室内の光を利用して動くため、電池は必要ありません。

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