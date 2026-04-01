治療研究を前進させる新知見！ 鹿児島大学「MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病研究」

記事ポイント 鹿児島大学の研究グループがMFN2関連Charcot-Marie-Tooth病モデルでL-アルギニンの改善効果を示しています。L-アルギニンは運動機能や生存率の向上が確認され、新たな治療候補として期待されています。Neurotherapeutics掲載の研究成果はミトコンドリア機能に着目した治療開発の前進につながります。 鹿児島大学の研究グループがMFN2関連Charcot-Marie-Tooth病モデルでL-アルギニンの改善効果を示しています。L-アルギニンは運動機能や生存率の向上が確認され、新たな治療候補として期待されています。Neurotherapeutics掲載の研究成果はミトコンドリア機能に着目した治療開発の前進につながります。

鹿児島大学の研究グループが、遺伝性ニューロパチーの新たな治療候補としてL-アルギニンの可能性を示します。

MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病モデルでは、L-アルギニンが運動機能や生存率の改善につながる結果が確認されています。

鹿児島大学「MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病研究」

研究発表者: 鹿児島大学病院 脳神経内科 安藤匡宏講師、高嶋博教授らの研究グループ掲載誌: Neurotherapeutics掲載日: 2026年4月3日（英国時間）論文タイトル: Arginine ameliorates motor and survival deficits in MFN2-Deficient Drosophila models

鹿児島大学の研究グループは、MFN2遺伝子の異常で起こるCharcot-Marie-Tooth病2A型に対してL-アルギニンが有効な可能性を示しています。

Charcot-Marie-Tooth病2A型は有効な薬物治療が確立されていないため、治療法開発の新しい選択肢として注目できます。

L-アルギニン「発達段階の改善効果」

検証モデル: MFN2相同遺伝子（Marf）を神経特異的に抑制したショウジョウバエ投与条件: 高用量L-アルギニン 10 mg/mL確認項目: 蛹化率、羽化率

L-アルギニンは発達段階で蛹化率と羽化率を有意に改善しています。

L-アルギニンは成長過程の障害をやわらげる可能性があり、病態そのものへの働きかけが期待されます。

L-アルギニン「運動機能と生存率の改善」

検証時期: 成虫day3、day11、day17改善確認日: day11、day17生存率: 高用量L-アルギニンで生存期間の延長を確認追加検証: ロテノンによるミトコンドリアストレス下でも生存率改善を確認

L-アルギニンは時間経過とともに低下する運動機能を改善し、生存期間の延長にもつながっています。

L-アルギニンはミトコンドリア機能異常を背景とする病態への代謝的アプローチとして、今後の治療研究を後押しする存在になりそうです。

Charcot-Marie-Tooth病2A型に治療の選択肢が少ない中で、既存の知見があるL-アルギニンに可能性が見えた点は大きな前進です。

ミトコンドリア機能に着目した研究は、症状の改善を目指す新しい道筋として読者にも分かりやすい成果です。

今後の作用機序の解明や他のモデル動物での検証が進めば、臨床応用への期待も高まります。

鹿児島大学による遺伝性ニューロパチー治療研究の紹介でした。

よくある質問

Q. L-アルギニンはどの病気の治療候補として研究されていますか？

A. L-アルギニンは、MFN2遺伝子の異常によって起こるCharcot-Marie-Tooth病2A型の治療候補として研究されています。

Q. 今回の研究ではどのような効果が確認されましたか？

A. 今回の研究では、ショウジョウバエモデルで蛹化率や羽化率、運動機能、生存率の改善が確認されます。

Q. 研究成果はどこで確認できますか？

A. 研究成果は国際学術雑誌「Neurotherapeutics」に掲載されており、DOIから論文情報を確認できます。

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