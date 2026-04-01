検証速度を底上げする新基盤！ ソアー・マーケティング「AdXpand」

記事ポイント AdXpandが累計制作数1万本を突破静止画に加えて動画バナー制作に対応広告検証を速める運用基盤を提供 AdXpandが累計制作数1万本を突破静止画に加えて動画バナー制作に対応広告検証を速める運用基盤を提供

ソアー・マーケティングの「AdXpand」は、広告クリエイティブの累計制作数が1万本を超えた生成・運用支援ツールです。

AdXpandはバナーの自動リサイズに加え、動画広告にも対応し、広告運用の検証スピードを高めたい企業や代理店に役立ちます。

ソアー・マーケティング「AdXpand」

サービス名：AdXpand累計制作数：10,937本（2026年3月24日時点）提供開始：2025年10月対応内容：広告バナー制作、動画バナー制作、入稿、広告精査URL：https://adxpand.io/

AdXpandは、広告クリエイティブの制作から入稿、改善までを一つの環境で進められるプラットフォームです。

AdXpandは、サイズ違いの制作負担や勝ちパターンの再現しづらさといった広告運用の悩みをまとめて減らせます。

AdXpandの導入メリット

対応形式：各種バナーサイズ、SNSフォーマット、ディスプレイ広告規格主な特長：自動リサイズ、テンプレート活用、制作と運用の一体化

AdXpandは、1つのクリエイティブから複数サイズへ瞬時に展開できるため、媒体ごとの作り直しにかかる時間を抑えられます。

AdXpandは、実運用で成果が出ている構成やコピーをもとにしたテンプレートを使えるので、検証のスタートを速めたいときにも便利です。

AdXpandの運用フロー

運用範囲：制作、入稿、差し替え、広告精査、改善期待できる効果：PDCAの高速化、成果改善までの時間短縮

AdXpandは、制作したクリエイティブをそのまま入稿や差し替えに使えるため、制作担当と運用担当の分断を減らせます。

AdXpandは、広告パフォーマンスを見ながら改善まで進められるので、運用の流れを止めずに検証を重ねやすくなります。

AdXpandの実績と対応領域

累計制作数：10,937本主な導入先：広告主、代理店新機能：動画バナー制作対応配信面：Meta広告、Google広告、各種DSP

AdXpandは、提供開始から約5カ月で累計制作数10,937本に達しており、大量検証を進めたい現場で活用が広がっています。

AdXpandは、今回のアップデートで動画バナーにも対応し、Facebook、Instagram、YouTube、ディスプレイ広告など幅広い配信面に使えます。

AdXpandの操作性と料金情報

UI刷新：直感的な操作性、テンプレート主導の制作体験想定利用者：マーケター、営業、デザイナー料金：画像内で案内

AdXpandは、ビジネス職でも扱いやすい設計へUIを刷新しており、マーケターや営業もクリエイティブ改善に参加しやすくなっています。

AdXpandは、専門デザイナーだけに頼らず広告改善を進めたい企業にとって、運用の裾野を広げやすいサービスです。

ソアー・マーケティングの展開

会社名：株式会社ソアー・マーケティング所在地：東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー 6F代表者：石塚 翔吾会社URL：https://soarmarketing.jp/

ソアー・マーケティングは、AdXpandを通じて成果が出るクリエイティブ運用の再現性向上を目指しています。

石塚翔吾氏は広告運用支援の経験をもとに、属人化しやすい制作と運用の仕組みを標準化するサービス展開を進めています。

AdXpandは、広告制作の手間を減らしながら検証回数を増やしたい事業者にとって使いやすい選択肢です。

AdXpandは、静止画と動画の両方をまとめて扱えるため、複数媒体に広告を出すときの作業負担を抑えやすくなります。

AdXpandは、制作から改善までを一つの流れで進めたい現場に向いたサービスです。

広告クリエイティブ生成ツール「AdXpand」の紹介でした。

よくある質問

Q. AdXpandはどのような広告形式に対応していますか？

A. AdXpandは各種バナーサイズ、SNSフォーマット、ディスプレイ広告規格に対応しており、今回のアップデートで動画バナー制作にも対応しています。

Q. AdXpandはどのような人に向いていますか？

A. AdXpandは広告主や代理店のほか、広告改善に関わるマーケターや営業など、制作と運用を速く回したい人に向いています。

Q. AdXpandの詳しいサービス内容はどこで確認できますか？

A. AdXpandの詳細は公式サイトhttps://adxpand.io/で確認できます。

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