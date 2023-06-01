ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２４４ドル高 ナスダックは１．１％の大幅高
NY株式14日（NY時間11:10）（日本時間00:10）
ダウ平均 48462.73（+244.48 +0.51%）
ナスダック 23437.72（+253.98 +1.10%）
CME日経平均先物 58600（大証終比：+570 +0.97%）
欧州株式14日GMT15:10
英FT100 10590.58（+7.62 +0.07%）
独DAX 24022.10（+279.66 +1.18%）
仏CAC40 8324.85（+88.87 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.770（-0.002）
10年債 4.278（-0.016）
30年債 4.886（-0.011）
期待インフレ率 2.390（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.060）
英 国 4.795（-0.074）
カナダ 3.454（-0.011）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.05（-5.03 -5.08%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4826.40（+59.00 +1.24%）
ビットコイン（ドル）
74737.94（+1536.84 +2.10%）
（円建・参考値）
1186万8385円（+244050 +2.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48462.73（+244.48 +0.51%）
ナスダック 23437.72（+253.98 +1.10%）
CME日経平均先物 58600（大証終比：+570 +0.97%）
欧州株式14日GMT15:10
英FT100 10590.58（+7.62 +0.07%）
独DAX 24022.10（+279.66 +1.18%）
仏CAC40 8324.85（+88.87 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.770（-0.002）
10年債 4.278（-0.016）
30年債 4.886（-0.011）
期待インフレ率 2.390（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.060）
英 国 4.795（-0.074）
カナダ 3.454（-0.011）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.05（-5.03 -5.08%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4826.40（+59.00 +1.24%）
ビットコイン（ドル）
74737.94（+1536.84 +2.10%）
（円建・参考値）
1186万8385円（+244050 +2.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ