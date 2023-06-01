NY株式14日（NY時間11:10）（日本時間00:10）
ダウ平均　　　48462.73（+244.48　+0.51%）
ナスダック　　　23437.72（+253.98　+1.10%）
CME日経平均先物　58600（大証終比：+570　+0.97%）

欧州株式14日GMT15:10
英FT100　 10590.58（+7.62　+0.07%）
独DAX　 24022.10（+279.66　+1.18%）
仏CAC40　 8324.85（+88.87　+1.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.770（-0.002）
10年債　 　4.278（-0.016）
30年債　 　4.886（-0.011）
期待インフレ率　 　2.390（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（-0.060）
英　国　　4.795（-0.074）
カナダ　　3.454（-0.011）
豪　州　　4.950（-0.067）
日　本　　2.410（-0.044）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.05（-5.03　-5.08%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4826.40（+59.00　+1.24%）

ビットコイン（ドル）
74737.94（+1536.84　+2.10%）
（円建・参考値）
1186万8385円（+244050　+2.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ