その後ドル円は下げが一服しており、１５８．８０円付近での推移となっている。本日は一本調子の下げが見られ、一時１５８．６０円近辺まで下げ幅を拡大している。



本日もドル安が優勢となっているが、前日まで見られた円安の動きは出ていない。ただ、円を買い戻す動きも限定的で本日は中立といったところ。



本日の２１日線が１５９．２０円付近に来ており、その水準を下回っている。明日以降の動きが注目されるが、１６０円付近で上値は重くなっているものの下押す動きまではない。目先は１５８円ちょうどの付近が下値メドとして意識される。



USD/JPY 158.84 EUR/JPY 187.38

GBP/JPY 215.60 AUD/JPY 113.34



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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