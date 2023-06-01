平井 大が、本日、世界的に人気のキッズソング「Baby Shark」のカバーを配信リリースした。

「Baby Shark」は、「ピンクフォンカンパニー」から誕生し、YouTubeを中心に社会現象を巻き起こした楽曲。YouTube史上最も多く再生された動画である「Baby Shark Dance」は、現在168億回以上の再生回数を記録し、世界のYouTube再生回数ランキングで1位を維持している。

2025年に第二子が誕生し、二児のパパとなった平井 大。2025年10月には、ファンの子どもたちがコーラスに参加した楽曲「f.r.i.e.n.d.s」をリリースするなど、ファミリーで楽しめる作品へと表現の幅を広げている。実際にライブやSNSでも、親子で楽曲を楽しむ姿が印象的に見られるようになり、平井自身にとっても心温まる経験になっているという。そんな、「音楽を家族みんなでもっと楽しんでほしい！」という想いから、自身の家庭でも日常的に親しまれているという「Baby Shark」とのコラボレーションが実現した。

ジャケット写真

本楽曲は、ウクレレアレンジの平井 大らしい「Baby Shark」となっており、ファミリーはもちろん、幅広いリスナーに楽しんでいただける1曲に仕上がっているとのこと。

平井 大のトレードマークであるウエスタンハットを被ったBaby Sharkと、平井 大主催のビーチフェス＜THE BEACH TRIP＞のマスコットキャラクター、ターフィー・ドッグのイラストが描かれた可愛らしいジャケット写真にも注目だ。