水回りを変える端正な床材！ イクタ「メラノーブル」

記事ポイント イクタが、防水仕様で水回りに使えるサニタリーフロアー「メラノーブル」の受注を開始高圧メラミン化粧板と実部分の特殊防水加工で、水や汚れに強い床材を実現全6種のデザインをそろえ、床暖房対応でキッチンやサニタリー空間にも使えます イクタが、防水仕様で水回りに使えるサニタリーフロアー「メラノーブル」の受注を開始高圧メラミン化粧板と実部分の特殊防水加工で、水や汚れに強い床材を実現全6種のデザインをそろえ、床暖房対応でキッチンやサニタリー空間にも使えます

イクタから、水回りで使える新しいフローリング「メラノーブル」が登場します。

木質フローリングでありながら防水仕様を備え、キッチンやサニタリー空間にも取り入れやすいのが特徴です。

機能性と意匠性の両立を目指した新提案として注目されます。

イクタ「メラノーブル」

受注開始日：2026年4月7日発売時期：2026年5月末日商品名：サニタリーフロアー「メラノーブル」特長：防水仕様、床暖房対応詳細URL：https://ikuta.co.jp/products/premium/melanobe/

「メラノーブル」は、アイカ工業とのコラボレーションで生まれた、水回りでの使用を想定した木質フローリングです。

表面材に耐久性、防汚性、耐衝撃性に優れた高圧メラミン化粧板を採用し、実部分に特殊な防水加工を施すことで、水や汚れが気になる空間でも使いやすく仕上げられています。

6種類のデザインラインナップ

ラインナップ：アンジェロプレーン/ペール、アンジェロプレーン/グレー、ウチッパナシ/ライト、カプリード/ディープグレー、オーロラマーブル/ペール、リネアセルべジャンテ/グレーサイズ：T12×D303×W1,818mm入数：6枚入（3.3m2＝1坪）/ケース価格：45,000円/ケース（税別）

デザインは全6種を展開し、従来のオレフィンシートとは異なる、タイルのようにシャープで端正な質感を楽しめます。

水や汚れに強いだけでなく、空間全体の印象を引き締めたいキッチンや洗面空間、耐久性が求められる場所にも合わせやすい床材です。

水回り向けの床材は機能性が重視されがちですが、「メラノーブル」は見た目にもこだわりたい人にうれしい選択肢です。

木質フローリングの使い心地を保ちながら、防水性や耐久性を備えているので、住まいの仕上がりに統一感を持たせやすくなります。

キッチンやサニタリー空間の床選びで、素材感と実用性の両方を求める人はチェックしておきたい新製品です。

イクタのサニタリーフロアー「メラノーブル」の紹介でした。

よくある質問

Q. メラノーブルはどんな場所に使えますか？

A. 防水仕様を備えているため、キッチンやサニタリー空間など、水回りでの使用が想定されています。

Q. メラノーブルの特徴は何ですか？

A. 高圧メラミン化粧板による耐久性、防汚性、耐衝撃性に加え、実部分の特殊防水加工、さらに床暖房対応を備えている点です。

Q. デザインは何種類ありますか？

A. アンジェロプレーンやオーロラマーブルなど、全6種類のラインナップが用意されています。

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