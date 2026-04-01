自然に印象を整える新発想レンズ！ スウィート「HAIDEY」

記事ポイント Nissy（西島隆弘）さんが新コンタクトレンズブランド「HAIDEY」のイメージモデルに就任通常レンズ「HAIDEY」と乱視用レンズ「HAIDEY TORIC」が4月6日から同時発売2箱同時購入でポストカードがもらえる発売記念キャンペーンも実施 Nissy（西島隆弘）さんが新コンタクトレンズブランド「HAIDEY」のイメージモデルに就任通常レンズ「HAIDEY」と乱視用レンズ「HAIDEY TORIC」が4月6日から同時発売2箱同時購入でポストカードがもらえる発売記念キャンペーンも実施

Nissy（西島隆弘）さんをイメージモデルに起用した新コンタクトレンズブランド「HAIDEY（ハイディ）」が登場します。

通常レンズと乱視用レンズの2ラインを同時展開し、瞳を強調しすぎず自然に印象を整える“印象補正レンズ”を提案しています。

オンラインとオフラインで発売記念キャンペーンも実施されるので、特典付きで購入したい方にも注目です。

スウィート「HAIDEY」

ブランド名：HAIDEY（ハイディ）イメージモデル：Nissy（西島隆弘）発売日：2026年4月6日（月）展開ライン：通常レンズ、乱視用レンズ「HAIDEY TORIC」ブランドコンセプト：「Have Ideal Eyes」

HAIDEYは、瞳そのものを変えるのではなく、色や光、バランスの設計で自然に印象を整える新ブランドです。

その人の魅力を過不足なく伝える“印象補正レンズ”という考え方を打ち出し、やりすぎ感のない変化を求める方に向けた商品になっています。

HAIDEY（通常レンズ）

商品名：HAIDEY（ハイディ）発売日：2026年4月6日（月）カラー：全6色装用期間：1DAY内容量：1箱10枚入り価格：2,100円＋税BC：8.5-8.6mmDIA：14.1-14.2mmGDIA：13.2-13.4-13.6mm含水率：58.0％度数：±0.00、-0.75〜-5.00（0.25ステップ）、-5.50〜-8.00（0.50ステップ）承認番号：22800BZI00037A40

通常レンズのHAIDEYは、瞳の色、光、バランスを整えることで、その人本来の魅力を自然に引き出すスタンダードラインです。

全6色から選べるので、なりたい雰囲気に合わせつつ、強調しすぎないナチュラルな印象変化を楽しめます。

HAIDEY TORIC（乱視用レンズ）

商品名：HAIDEY TORIC（ハイディトーリック）発売日：2026年4月6日（月）カラー：全3色装用期間：1DAY内容量：1箱10枚入り価格：2,100円＋税BC：8.7mmDIA：14.5mmGDIA：13.4-13.6mm含水率：58.0％度数：±0.00、-0.75〜-5.00（0.25ステップ）、-5.50〜-8.00（0.50ステップ）乱視度数（CYL）：-0.75D / -1.25D乱視軸（AXIS）：180°承認番号：22800BZI00037A40

HAIDEY TORICは、乱視の方向けに視力補正とデザイン性の両立を目指した乱視用レンズです。

選択肢が限られがちな乱視用レンズでも、通常レンズと同じく自然に印象を整えるデザインを選べるのが魅力です。

発売記念キャンペーン

予約販売期間：2026年4月3日（金）12:00〜4月5日（日）発売開始日：2026年4月6日（月）オンライン対象店舗：カラコンプラス楽天市場店特典：対象商品を2箱同時購入でポストカード1枚プレゼント抽選特典：オリジナルミラーが当たる抽選券1枚を進呈オフライン対象店舗：MEGAドン・キホーテ渋谷本店、ドン・キホーテ梅田本店

オンラインではカラコンプラス楽天市場店で、2箱同時購入を対象にポストカードのプレゼントとオリジナルミラーの抽選企画を実施しています。

店頭ではMEGAドン・キホーテ渋谷本店とドン・キホーテ梅田本店で限定キャンペーンを展開し、今後は販売店舗の拡大も予定されています。

ブランドビジュアル

ビジュアル対象：HAIDEYコンセプト：「Have Ideal Eyes」瞳を主張するのではなく、自然に印象を整える設計

ブランドビジュアルでは、HAIDEYが目指す“足すのではなく、引き出す”という考え方が表現されています。

レンズで印象を作り込みすぎず、その人らしさを自然に伝えたい方に合うコンセプトです。

乱視用ラインのブランドビジュアル

ビジュアル対象：HAIDEY TORIC乱視用でも自然な印象変化を目指した設計カラー展開：全3色

乱視用ラインのHAIDEY TORICも、視力補正だけでなく見た目の自然さにこだわったシリーズです。

乱視がある方でも、デザイン性をあきらめずに選べるラインとして注目できます。

キャンペーンビジュアル（乱視用）

対象シリーズ：HAIDEY TORIC実施内容：発売記念キャンペーン展開購入特典：ポストカード、抽選でオリジナルミラー

HAIDEY TORICも発売記念キャンペーンの対象で、乱視用レンズを検討している方も特典付きで購入できます。

新ブランドのスタートに合わせて試しやすいタイミングになっています。

HAIDEYは、印象を盛りすぎず自然に整えたい方に向いた新しいコンタクトレンズブランドです。

通常レンズと乱視用レンズを同時に展開することで、自分の視力や目の状態に合わせて選びやすいのも魅力です。

Nissyさんのビジュアルとあわせて世界観を楽しみながら、毎日使いやすい1DAYレンズを探している方はチェックしてみてはいかがでしょうか。

新コンタクトレンズブランド「HAIDEY」の紹介でした。

よくある質問

Q. HAIDEYはいつ発売されますか？

A. HAIDEYとHAIDEY TORICは、どちらも2026年4月6日（月）に発売されています。

Q. HAIDEYにはどんな種類がありますか？

A. 通常レンズの「HAIDEY」と、乱視用レンズの「HAIDEY TORIC」の2ラインが展開されています。

Q. 発売記念キャンペーンはどこで実施されていますか？

A. オンラインではカラコンプラス楽天市場店、オフラインではMEGAドン・キホーテ渋谷本店とドン・キホーテ梅田本店で実施されています。

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