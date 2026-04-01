通勤中も続けやすいセルフケア発想！ 山喜「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」

記事ポイント 山喜がIFMC.加工を施した「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」を販売着用による血行促進効果が期待でき、長時間のデスクワーク時のセルフケアを日常に取り入れやすい仕様ストレッチ性のあるニット素材とノンアイロン仕様で、動きやすさと手入れのしやすさを両立 山喜がIFMC.加工を施した「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」を販売着用による血行促進効果が期待でき、長時間のデスクワーク時のセルフケアを日常に取り入れやすい仕様ストレッチ性のあるニット素材とノンアイロン仕様で、動きやすさと手入れのしやすさを両立

山喜から、血行促進効果が期待できるIFMC.加工を施したドレスシャツ「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」が登場しています。

仕事中に着るワイシャツとして使いながら、通勤やデスクワークの時間をセルフメンテナンスの時間として活用できるのが特長です。

ストレッチ性のあるニット素材とノンアイロン仕様で、毎日のビジネスウェアとして取り入れやすい1枚です。

山喜「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」

ブランド：SWAN商品名：SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ価格：5,830円（税込）サイズ展開：S、M、L、LL、3L販売開始日：2026年4月2日販売チャネル：SHIRT HOUSE（一部店舗を除く）、山喜公式オンラインショップ

テイコク製薬社が開発したIFMC.加工を採用し、着用するだけで血行促進効果が期待できるビジネスウェアです。

長時間同じ姿勢になりやすい通勤時やオフィスワーク中にも取り入れやすく、日常の着用時間をケア時間として活用できます。

開発背景とIFMC.加工の特徴

開発背景：長時間のデスクワークによる肩こりや疲労感の一因とされる血行不良への対応加工技術：IFMC.（イフミック）IFMC.の概要：温泉療法に着眼して開発された、ナノメーターレベルの微小なミネラル結晶体開発元：株式会社テイコク製薬社

「通勤時やオフィスにいながら、気軽に血行促進ケアをしたい」というニーズに向けて、仕事中に着用するドレスシャツで血行促進ケアを目指した商品として開発されています。

IFMC.は数種類のミネラルを組み合わせ、特殊処理で抽出した物質で、シャツに加工することで日常使いの衣類に機能性を持たせています。

毎日使いやすい着心地とお手入れのしやすさ

素材の特徴：ストレッチ機能のあるニット素材お手入れ：ノンアイロン仕様想定シーン：通勤、オフィスワークなどの日常のビジネスシーン

ストレッチ性のあるニット素材を採用し、オフィスワーク中も動きやすい着用感に仕上げられています。

ノンアイロン仕様なので、毎日着るシャツとして手入れの負担を抑えやすいのも魅力です。

毎日着るドレスシャツに血行促進ケアの発想を取り入れたことで、特別な時間を作らずにセルフメンテナンスを続けやすいのがこの商品の強みです。

仕事中の服装として使いやすい仕様に、ストレッチ性とノンアイロンの実用性が加わっているため、忙しいビジネスパーソンにも取り入れやすくなっています。

通勤から勤務時間までを快適に過ごしたい人は、毎日のワードローブに加えてみたくなる1枚です。

山喜「SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツ」の紹介でした。

よくある質問

Q. SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツはどこで買えますか？

A. SHIRT HOUSEの一部店舗を除く取扱店舗と、山喜公式オンラインショップで購入できます。

Q. SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツの価格はいくらですか？

A. 価格は5,830円（税込）です。

Q. SWAN 血行促進ノンアイロンドレスシャツのサイズ展開は？

A. サイズはS、M、L、LL、3Lの5サイズ展開です。

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