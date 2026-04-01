グミで始める軽やか習慣！ モントワール「グミーナ むくみケア」

記事ポイント モントワールのグミブランド「グミーナ」から、機能性表示食品「グミーナ むくみケア」が登場レモン由来モノグルコシルヘスペリジン300mgを配合し、顔や脚のむくみ感軽減機能を表示やわらかいふわぷに食感とレモン風味で、日常に取り入れやすい36g入りグミ モントワールのグミブランド「グミーナ」から、機能性表示食品「グミーナ むくみケア」が登場レモン由来モノグルコシルヘスペリジン300mgを配合し、顔や脚のむくみ感軽減機能を表示やわらかいふわぷに食感とレモン風味で、日常に取り入れやすい36g入りグミ

モントワールから、機能性表示食品「グミーナ むくみケア」が登場します。

顔や脚のむくみが気になる方に向けて、グミで手軽に取り入れやすいセルフケア商品として展開します。

2026年4月14日から順次発売します。

モントワール「グミーナ むくみケア」

商品名：グミーナ むくみケア発売日：2026年4月14日より順次内容量：36g届出番号：K351機能性関与成分：レモン由来モノグルコシルヘスペリジン 300mg（1袋36g当たり）賞味期間：240日販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど希望小売価格：オープン価格

「グミーナ むくみケア」は、「おいしくちゃっかりセルフケア」をコンセプトにしたグミブランド「Gummy-na（グミーナ）」の新商品です。

座りっぱなしや長時間の立ち仕事などで顔や脚のむくみが気になる場面に向けて展開します。

爽やかな甘酸っぱさのあるレモン風味で、やわらかいふわぷに食感に仕上げています。

機能性表示食品としてむくみ感の軽減を表示

機能性表示：レモン由来モノグルコシルヘスペリジンには、一時的に自覚する顔のむくみ感や脚（ふくらはぎ）のむくみを軽減する機能があることが報告されています商品区分：機能性表示食品対象シーン：デスクワーク、立ち仕事、休息時間など

レモン由来モノグルコシルヘスペリジンを配合した機能性表示食品です。

一時的に自覚する顔のむくみ感や脚のむくみを軽減する機能があることが報告されています。

サプリメントや専門的なケアを続けにくいと感じる方にも取り入れやすい形として、グミでのセルフケアを提案します。

気分に合わせて選べる「グミーナ」シリーズの新ラインアップ

ブランド名：Gummy-na（グミーナ）シリーズ展開：全8ラインナップブランドコンセプト：おいしくちゃっかりセルフケア

グミーナは、悩みやシーンに合わせてフレーバーや食感、形状をそれぞれ変えて展開しているグミブランドです。

今回の「グミーナ むくみケア」も、日常の中で無理なく続けやすいセルフケアの選択肢として加わります。

その日の体調や気分に合わせて選べるシリーズの1つとして展開します。

グミで取り入れられるため、日常の中で続けやすい点が特徴です。

顔や脚のむくみが気になる場面に向けて、味や食感も楽しめる商品です。

外出先や休息時間にも取り入れやすい新しいセルフケアの選択肢です。

モントワール「グミーナ むくみケア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「グミーナ むくみケア」はいつ発売されますか？

A. 2026年4月14日から順次発売します。

Q. 「グミーナ むくみケア」にはどのような成分が含まれていますか？

A. 1袋（36g）当たり、レモン由来モノグルコシルヘスペリジン300mgを配合しています。

Q. 「グミーナ むくみケア」はどこで販売されますか？

A. 全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで販売します。

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