移動時間に生まれる新発見！ 東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」

記事ポイント 東急エージェンシーがSpotifyと連携した車内向け映像コンテンツを4月13日から放映『秘密のポッドキャストクラブ』は幅広いジャンルの名言を週替わりで紹介東急線の移動時間に新たな発見と視点に触れられる広告体験を展開 東急エージェンシーがSpotifyと連携した車内向け映像コンテンツを4月13日から放映『秘密のポッドキャストクラブ』は幅広いジャンルの名言を週替わりで紹介東急線の移動時間に新たな発見と視点に触れられる広告体験を展開

東急エージェンシーが、没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」の第5弾コンテンツ『秘密のポッドキャストクラブ』の放映を開始しています。

Spotifyと連携し、東急線車内の「TOQビジョン」で厳選したポッドキャストの名言を週替わりで紹介します。

移動中に新しい番組や視点に出会えるコンテンツとして展開されています。

東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」

名称：TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE 第5弾『秘密のポッドキャストクラブ』放映開始日：2026年4月13日放映媒体：東急線車内広告媒体「TOQビジョン」放映内容：60秒の厳選エピソードコンテンツ（週替わり予定）制作会社：株式会社東急エージェンシー

『秘密のポッドキャストクラブ』は、ポッドキャストならではの「秘密の名言」を紹介するコンテンツです。

お笑い、教養・学習、ニュース・ビジネス、ウェルネス、語学など幅広いジャンルからエピソードを厳選しています。

興味や共感を喚起するエンターテインメント性の高い内容を、生活動線である電車内で楽しめます。

TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIEの展開

シリーズ名：TOQ IMMERSIVE OOH展開種別：TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND、TOQ IMMERSIVE OOH_AR、TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE先進的なデジタル技術やIPコンテンツを活用した没入型広告体験リーチ範囲：最大1都2県

東急エージェンシーは、Phygitalな体験価値の提供を推進しています。

「TOQ IMMERSIVE OOH」では、生活者が能動的に参加できる没入型の広告体験を開発しています。

今回の「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」は、車内ビジョンと映像コンテンツを組み合わせた広告企画です。

東急線の移動時間を発見の時間に変える内容

紹介内容：ポッドキャスト番組の名言ジャンル：お笑い、教養・学習、ニュース・ビジネス、ウェルネス、語学など放映形式：週替わり目的：東急線利用者へのエンターテインメント体験の提供

番組の名言を通して、日常の移動時間にふとした発見や新たな視点を届けます。

東急線を利用する人の好奇心をくすぐる内容として構成されています。

車内で視聴したコンテンツの先に、紹介番組へ関心を広げやすい設計も取り入れています。

今後はSNSやテクノロジーと連動した企画も展開

今後の展望：SNSやテクノロジーを活用したデジタル連携企画今後の展望：広告主タイアップによるコンテンツ企画の展開調査項目：広告接触、視聴満足度連携先：SpotifySpotifyユーザー数：7億5,100万人以上

東急エージェンシーは、本コンテンツを起点に新たな広告商品の開発を進めています。

SNSやテクノロジーと連動した施策、広告主とのタイアップ企画も視野に入れています。

広告接触や視聴満足度の調査を通じて改善し、広告効果を検証していく方針です。

通勤や通学の途中で、短い時間の中でも新しい言葉や番組に触れられるのがうれしいところです。

車内ビジョンを通じて、移動時間に情報との偶然の出会いが生まれます。

ポッドキャストに親しむきっかけを広げる取り組みとしても注目です。

東急エージェンシーの『秘密のポッドキャストクラブ』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『秘密のポッドキャストクラブ』はいつから放映されていますか？

A. 2026年4月13日から東急線車内の「TOQビジョン」で放映されています。

Q. どのようなジャンルの内容が紹介されますか？

A. お笑い、教養・学習、ニュース・ビジネス、ウェルネス、語学など幅広いジャンルのポッドキャストから厳選した名言が紹介されます。

Q. コンテンツはどのくらいの長さですか？

A. 60秒の厳選エピソードコンテンツとして週替わりで放映予定です。

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