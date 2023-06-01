■緒方太郎キャスター「熊本地震の前震からきょう4月14日で10年です。『news every.くまもと』は中継を中心にお伝えします。私がいますのは、前震、本震、2度の震度7に見舞われました益城町の広安西小学校です。こちらの小学校では、10年前、前震の直後から避難所として住民の皆さんを受け入れてきました。その数は最大で約800人。命を守ってきた場所です。体育館や教室を全て開放し、教職員の皆さんも自らが被災しながら、昼夜問わず住民の皆さんを支えてきました。この10年、子どもたちに伝えてきた教訓をお伝えします。」





各地で関連死を含む275人の犠牲者を悼み、黙とうや献花が行われました。



益城町の災害公営住宅に隣接した公民館。週2回、地域の住民が集まり歌や体操で交流しています。



長年、参加している人からは、前向きな声も。



■益城町民「悲しみだけを持っていてもなんにもならないから、ここに来て元気はつらつとして暮らしている。」



■益城町民「この10年間あっという間ですけど、とにかく頑張るしかないと自分自身に言い聞かせています。元気で頑張っています。」



児童762人が在籍する益城町の広安西小学校。



■飯田嘉太アナウンサーリポート「2度の震度7に見舞われた益城町。広安西小では余震を想定した訓練も行われています。」



防災頭巾を被り、机の下で身を守る訓練を行いました。

10年前、まだ幼かった子どもたちは、当時どんなことが起きたのか、体験も聞きました。



■長木友香さん（5年生）「また地震が起きたら自分から行動してみんなを助けたいと思いました。」



■渡邉朔久くん（6年生）「努力してみんなを助けられるような人になりたい。」



■緒方太郎キャスター「こちらの広安西小学校は、10年前、この教室も避難所として解放しました。きょうは、10年間、この小学校で音楽の先生として勤務されている谷頭明美先生に話を伺いました。」

Q.前震から10年、当時を振り返って如何ですか？



■谷頭先生「早いものです。翌日は職員室の机もバラバラ。まず子どもたちを迎え入れるにあたって、他の職員と倒れていた靴箱を起こして750足、片付けました。そしてまた本震がきて、また全部倒れてしまってどうしたものかと悩んだ次第です。」



Q.震度7が2回、忘れることはないでしょうね。きょうも避難訓練をされていたが定期的に行っているのでしょうか？



■谷頭先生「年に1回行われています。いろんな災害で自分の身を守るというのは、子どもたちにきちんと学んでほしいと思い、きょうも子どもたち、きちんと頭を机の下に伏せて守っていました。今後も引き継いでいって大切な物になるかと思う。」



Q.心の面で先生が伝えていることは？



■谷頭先生「何もないことが幸せです。たくさんの支援を受けていますので、感謝をする子どもたちに育ってほしい。」



子どもたちが戻ってくると、避難所となっていた教室の黒板に、こんなメッセージが残されていました。



「大切な教室を使わせていただいてありがとうございました。これからもしっかり勉強して熊本を支えてください。」



しばらくはメッセージを消さずに授業を行ったそうです。



つらい避難生活の最後に温かな言葉が残された理由があります。



ここからは、10年前、この小学校に教頭として赴任していた田中壮介さんとお伝えします。



Q.手元のたくさんの青い紙は小学生からのメッセージなんですよね？



■田中さん「5年生なんですが、僕の話を聞いて、こんなことを考えました、また、うれしいんですがこれからこんなことを行動していきたいということを書いてくれている。それがとてもうれしいです。」



このTシャツ、「ふっこう」という「こう」の字が、「幸せ」と言う字になっている。Q.どんなことを伝え続けたいですか？



■田中さん「『こう』の字は『興す』と書くが、あの時は職員含めてみんなが未来へ向かって幸せになっていこうねと願いを込めて、このTシャツを作りました。

あの時のメンバー、ここに避難されてきた方々、みんなが力強く前進していってほしいなといま、思っています。」

Q.田中さんは当時、避難所の運営に奔走されたそうですが、子どもたちが避難所で取り組んだボランティア活動がこちらの「ニコボラ新聞」ですよね？



■田中さん「子どもたちもここに避難していたが、子どもたちが自主的に避難所のために何かできないかと考え、その中の2人が、お世話になっている人たちへ向けて新聞を作りたいと始まりました。」



Q.こちら、「ニコボラ新聞1号」、子どもたちが記者になって書いたということですが、見出しに『自衛隊に感謝』と書かれています。当時のことは鮮明に思い出されますか？



■田中さん「最初に(支援に)入ってきてくれたのが自衛隊の方々で、すぐに炊き出しをしてくださって。それに長い列ができたのを鮮明に覚えています。」



Q.田中さんはすでに定年退職されましたが、きょうも子どもたちに当時の体験を話して聞かせていらっしゃいました。田中さん、これはどういう思いで続けてらっしゃるんでしょうか？



■田中さん「地震について(子どもたちに)お話もしますが、当時、学校の職員がどんなことを考え動いたのか、子どもたちも自主的にボランティアをした事実、避難された方々もとても協力的で、卒業式の時はその方々が式に参加してくれた。一番は協力すること、思ったら行動していくこと、そういうことを伝えたいと思って各地を回っています。」



Q.辛い日々だけでなく、人と人とが支え合う大切さを訴えられているのですね？



■田中さん「そうです。」