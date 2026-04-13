お笑いコンビ「共犯者」国京が１４日、Ｘを更新した。

コンビの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに、１０日に亡くなった相方・洋平さんとのネタ動画をアップ。３分３４分の動画で、タイトルは「共犯者漫才『なぞなぞ』」。概要覧には「２０２６／４／１「Ｐ―Ｓｔｕｄｉｏ０３にてＭ―１グランプリ２０２５準々決勝、ビートたけし杯、太田上田などで披露したネタです。共犯者の集大成です」と書かれている。

洋平さんの訃報（ふほう）はコンビで所属する松竹芸能が１３日、同社の公式サイトで発表。死因の詳細は明らかになっていないが「医師からは急性の疾患によるものと伺っております」などとつづられた。

発表以降、芸人仲間が次々と追悼コメントを発表。所属事務所の先輩「安田大サーカス」クロちゃんは「共犯者というコンビで勢いある芸人で、仕事やライブで一緒になった時に毎回爪痕残そうと向かってくるファイトスタイルが忘れられません。ご冥福（めいふく）をお祈り申し上げます」と投稿。紺野ぶるまも「悔しいです。めちゃくちゃいいやつの洋平がなんで？と思います」などと惜しんだ。