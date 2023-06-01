日経225先物：15日0時＝580円高、5万8610円
15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比580円高の5万8610円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては732.61円高。出来高は5672枚となっている。
TOPIX先物期近は3806.5ポイントと前日比36ポイント高、TOPIXの現物終値比は51.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58610 +580 5672
日経225mini 58605 +565 115041
TOPIX先物 3806.5 +36 10369
JPX日経400先物 34460 +310 405
グロース指数先物 756 +6 532
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3806.5ポイントと前日比36ポイント高、TOPIXの現物終値比は51.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58610 +580 5672
日経225mini 58605 +565 115041
TOPIX先物 3806.5 +36 10369
JPX日経400先物 34460 +310 405
グロース指数先物 756 +6 532
東証REIT指数先物 売買不成立
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