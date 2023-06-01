　15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比580円高の5万8610円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては732.61円高。出来高は5672枚となっている。

　TOPIX先物期近は3806.5ポイントと前日比36ポイント高、TOPIXの現物終値比は51.23ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58610　　　　　+580　　　　5672
日経225mini 　　　　　　 58605　　　　　+565　　　115041
TOPIX先物 　　　　　　　3806.5　　　　　 +36　　　 10369
JPX日経400先物　　　　　 34460　　　　　+310　　　　 405
グロース指数先物　　　　　 756　　　　　　+6　　　　 532
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース