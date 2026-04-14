介護現場の共有効率化！ HLC「ソレイルミナーレ」

記事ポイント ソレイルミナーレが比較動画作成ツールの加盟店向け提供を開始比較動画の作成時間を約40分から約10分へ短縮二次元コード配布でケアマネジャーがスマートフォンから確認可能 ソレイルミナーレが比較動画作成ツールの加盟店向け提供を開始比較動画の作成時間を約40分から約10分へ短縮二次元コード配布でケアマネジャーがスマートフォンから確認可能

HLCが展開するリハビリ特化型デイサービスFC「ソレイルミナーレ」は、利用者のリハビリ経過を比較動画にまとめる専用ツールの加盟店向け提供を開始します。

利用開始時と現在の映像を比較し、二次元コード化してケアマネジャーへ配布できる仕組みです。

作成時間は従来の約40分から約10分に短縮したとしています。

HLC「ソレイルミナーレ」

提供開始日：2026年4月14日提供対象：ソレイルミナーレ加盟店内容：利用開始時と現在の映像を並べた比較動画の作成、二次元コード化作成時間：従来1本あたり約40分、導入後1本あたり約10分検証条件：素材準備済みの状態での自社検証

ソレイルミナーレは、利用者のリハビリ経過や日々の変化を、よりわかりやすく共有するための専用ツールを導入しています。

紙の報告書だけでは伝わりにくかった変化を、利用開始時と現在の映像を並べた比較動画で確認できます。

作成した動画は二次元コード化でき、ケアマネジャーへの報告時に配布できます。

ケアマネジャーはスマートフォンから動画を確認でき、利用者の変化を視覚的に共有できます。

取り組みの背景

課題：紙の報告書だけでは変化を実感しにくい従来工程：編集、加工、書き出し、共有資料への反映従来所要時間：1件あたり約40分程度推進主体：FC本部主導

利用者一人ひとりに合ったケアを継続するには、リハビリの経過や日々の変化をケアマネジャーや家族と正確に共有することが重要です。

一方で、紙の報告書だけではサービスの効果が伝わりにくい課題があります。

比較動画を共有資料に反映するまでには、編集方法や素材の状況によって1件あたり約40分程度を要することもあったといいます。

ソレイルミナーレでは、これらの工程をDX化し、FC本部主導で加盟店への展開を進めてきています。

導入支援と今後の展開

導入支援：FC本部が導入から運用定着まで伴走支援同意取得：利用者および家族の同意を得た上で運用店舗規模：全国26店舗ブランド内訳：ソレイルミナーレ17店舗、リハてらす9店舗目標：3年以内に全国100店舗体制

FC本部は、ツールの導入から運用定着まで伴走支援を行っています。

IT活用に不慣れなスタッフでも無理なく使える体制を整えているのも特徴です。

ソレイルミナーレは、カフェのような空間設計とDXによる営業支援の両立も進めています。

今後は3年以内に全国100店舗体制を目標に掲げ、比較動画活用の拡充や加盟店への順次展開、介護情報基盤への対応を見据えたICT整備を進めるとしています。

リハビリの変化を動画で確認しやすくなることで、ケアマネジャーとの情報共有が進みやすくなります。

作成工程の短縮は、現場スタッフが利用者と向き合う時間の確保にもつながります。

加盟店向けの伴走支援があるため、導入時の運用も進めやすい仕組みです。

ソレイルミナーレの比較動画作成ツールの紹介でした。

よくある質問

Q. 比較動画作成ツールでは何ができますか？

A. 利用開始時と現在のリハビリ映像を並べた比較動画を作成し、そのまま二次元コード化まで一気通貫で行えます。

Q. 動画作成時間はどのくらい短縮されますか？

A. 自社検証では、従来1本あたり約40分かかっていた作成作業が、専用ツール導入後は約10分で完了するとしています。

Q. ケアマネジャーはどのように動画を確認できますか？

A. 配布された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、比較動画を確認できます。

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