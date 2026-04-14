検証量を支える運用基盤！ ソアー・マーケティング「AdXpand」

記事ポイント ソアー・マーケティングの「AdXpand」が累計1万937本の広告クリエイティブ制作を達成自動リサイズと勝ちテンプレートで広告クリエイティブの検証スピードを高める動画バナー対応とUI刷新で幅広い配信面と担当者に使いやすく進化 ソアー・マーケティングの「AdXpand」が累計1万937本の広告クリエイティブ制作を達成自動リサイズと勝ちテンプレートで広告クリエイティブの検証スピードを高める動画バナー対応とUI刷新で幅広い配信面と担当者に使いやすく進化

ソアー・マーケティングの広告クリエイティブ生成ツール「AdXpand」は、累計広告バナー制作数が1万937本を突破しています。

AdXpandは自動リサイズや成果実績をもとにしたテンプレートによって、広告運用の検証スピードと再現性を高めるサービスです。

今回のアップデートでは動画バナー制作にも対応し、より多くの広告配信面で活用しやすくなっています。

ソアー・マーケティング「AdXpand」

サービス名：AdXpand累計制作数：10,937本集計時点：2026年3月24日時点提供開始：2025年10月

AdXpandは、広告クリエイティブの制作から運用改善までを一体化し、成果につながる検証を進めやすくする広告クリエイティブ生成ツールです。

広告アルゴリズムの高度化によって配信条件の差が縮まりやすい今、AdXpandはクリエイティブを素早く試すための基盤として存在感を高めています。

2025年10月の提供開始から約5カ月で累計制作数1万937本に到達しており、多数のクリエイティブを回しながら勝ちパターンを探す運用ニーズを映しています。

制作工数を抑える自動リサイズ機能

対応内容：各種バナーサイズ対応内容：SNSフォーマット対応内容：ディスプレイ広告規格主な課題：サイズ違いバナー制作に時間がかかること

AdXpandは、1つのクリエイティブをもとに複数サイズへ瞬時に展開できるため、サイズ違い制作の負担を抑えやすい設計です。

広告運用の現場で起こりやすい制作待ちの時間を減らしやすく、検証回数を増やしたい担当者にとって扱いやすい仕組みです。

複数の媒体仕様に合わせた展開を短時間で進められるため、配信先ごとの最適化を急ぎたい場面でも使いやすさが期待できます。

勝ちパターンを試しやすいテンプレート設計

テンプレート基準：成果が出ている構成テンプレート基準：成果が出ているデザインパターンテンプレート基準：成果が出ているコピー構造運用範囲：制作から入稿、広告精査まで一気通貫

AdXpandは、実際の広告運用で成果が出ている構成やデザイン、コピー構造をもとにしたテンプレートを多数搭載しています。

ゼロから構成を考え直さずにテストを始めやすいため、勝ちパターンを再現しながら検証を進めたいチームに向いています。

制作したクリエイティブをそのまま入稿や差し替えに活用でき、同じ環境で精査と改善まで進められる点も運用のしやすさにつながります。

累計1万937本と動画バナー対応で広がる活用範囲

導入先：広告主・代理店を中心に拡大新対応：動画バナー制作機能対応配信面：Meta広告（Facebook / Instagram）対応配信面：Google広告（YouTube / ディスプレイ）対応配信面：各種DSP

AdXpandの累計制作数1万937本という実績は、大量検証を前提とした広告運用に対応できるサービスとして活用が広がっていることを示しています。

今回のアップデートで動画バナー制作機能が加わったことで、静止画だけでなく動画を含めた配信面にも対応しやすくなっています。

Meta広告やGoogle広告、各種DSPまで視野に入れた運用が可能になり、複数チャネルを横断してクリエイティブを管理したい企業にも使いどころが広がります。

直感的なUI刷新と料金プラン

UI方針：直感的な操作性UI方針：テンプレート主導の制作体験UI方針：ビジネス職でも扱える設計

AdXpandは、従来のデザイナー向けUIから刷新され、マーケターや営業でも扱いやすい操作性を備えています。

専門職だけに頼らずクリエイティブ改善へ関われるため、現場のスピード感を保ちながら広告改善に参加しやすくなります。

料金プランのイメージも公開されており、導入前に自社の運用体制と照らし合わせながら検討しやすい点も魅力です。

ブランドを支えるソアー・マーケティング

会社名：株式会社ソアー・マーケティング所在地：東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー 6F代表者：代表取締役 石塚 翔吾問い合わせ先：info@soarmarketing.jp

ソアー・マーケティングは、広告運用の現場で求められるスピードと再現性に着目し、AdXpandを展開しています。

代表の石塚翔吾氏は広告業界での実務経験を持ち、動画広告や広告主支援に携わってきた経歴を背景にサービス開発を進めています。

広告制作と運用の分断を埋めたい企業にとって、現場課題を踏まえて設計されたサービスとして注目しやすい存在です。

AdXpandは、広告クリエイティブを数多く試しながら成果を見極めたい企業にとって、制作と運用の距離を縮めやすいサービスです。

自動リサイズやテンプレート活用、動画バナー対応によって、限られた時間でも検証の幅を広げやすくなります。

広告改善に関わる担当者が増えることで、チーム全体で成果を追いやすくなる点も魅力です。

広告クリエイティブ生成ツール「AdXpand」の紹介でした。

よくある質問

Q. AdXpandはどのような課題に対応するサービスですか？

A. AdXpandは、サイズ違いのバナー制作に時間がかかることや、勝ちパターンを再現しにくいこと、制作と運用が分断されやすいことに対応するサービスです。

Q. AdXpandはどの広告配信面に対応していますか？

A. AdXpandは、Meta広告のFacebookとInstagram、Google広告のYouTubeとディスプレイ、各種DSPなどのディスプレイ広告フォーマットに対応可能です。

Q. AdXpandの強みは何ですか？

A. AdXpandの強みは、自動リサイズによる制作効率化、成果実績をもとにしたテンプレート活用、一つの環境で制作から入稿、精査、改善まで進められる点です。

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