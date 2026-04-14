限定800個の実車再現！ RAI'S「クラウンスポーツ パトカー 1/43スケール」

記事ポイント RAI’Sが愛知県警察のクラウンスポーツ広報車両を1/43スケールで商品化します。世界に1台だけの珍しいパトカーを限定800台のミニカーで楽しめます。2026年4月8日から予約を受け付け、発売は2026年5月から6月を予定します。 RAI’Sが愛知県警察のクラウンスポーツ広報車両を1/43スケールで商品化します。世界に1台だけの珍しいパトカーを限定800台のミニカーで楽しめます。2026年4月8日から予約を受け付け、発売は2026年5月から6月を予定します。

RAI’Sが、愛知県警察で運用されるクラウンスポーツの広報車両を1/43スケールのミニカーとして展開します。

先進的なSUVスタイルとパトカー装備をあわせ持つ特別な1台を、ダイキャスト製の完成品モデルで再現します。

限定生産ならではの希少性も、コレクションの楽しみを高めます。

RAI’S「クラウンスポーツ パトカー 1/43スケール」

商品名：1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両限定数：800台商品番号：H7432501JAN：4580198724972価格：8,800円（税込）予約開始日：2026年4月8日発売予定：2026年5月〜6月サイズ：1/43スケールボディ素材：ダイキャスト（亜鉛合金）塗装済み完成品パッケージ：(W)150mm × (D)70mm × (H)68mm、透明ケース付き対象年齢：14才以上仕様：ディスプレイ用モデル（可動なし）販売店：モデルギャラリーHIKO7、全国模型取扱店

トヨタ クラウン スポーツ RSをベースにした愛知県警察総務部広報課広報車両は、世界に1台だけという希少性を持つパトカーです。

クラウンスポーツはクラウンシリーズ初のSUVタイプとして展開され、先進的なデザインが存在感を放ちます。

RAI’Sはその個性的な車両を約11cmの1/43スケールに落とし込み、実車の雰囲気を手元で味わえるモデルに仕上げます。

広報車両ならではの装備を細部まで表現

実車の特徴：V字型赤色灯、前面赤色灯を装備実車の運用：愛知県警察の広報用車両実車の背景：2025年3月にトヨタ自動車から寄贈再現ポイント：各種赤灯やパトカー装備を1/43スケールで再現ブランド特性：RAI’Sは一度限りの限定生産

愛知県警察の広報車両は、広報用でありながら通常のパトカーと同じV字型の赤色灯や前面赤色灯を備えます。

RAI’Sは警察車両を得意とするブランドとして、こうした装備の個性を小さなスケールの中で丁寧に再現します。

赤色灯や車体まわりの造形は、実車が持つ特別感と緊張感を視覚的に伝え、コレクションとしての満足感を高めます。

限定生産モデルならではのコレクション性

限定数：800台メーカー：株式会社ヒコセブンブランド：RAI’S

RAI’Sのモデルはすべて一度限りの限定生産で展開され、再生産を前提としない特別感が魅力です。

今回のモデルは限定800台の設定によって、珍しい実車の価値と限定モデルの希少性を同時に楽しめます。

警察車両のディテールを集めたい人にも、クラウンシリーズの新しい表情を飾りたい人にも印象的な1台です。

実在する珍しい広報車両をそのままコレクションできる点は、ミニカーファンにとって大きな魅力です。

限定生産モデルは、手に入れる楽しさと所有する満足感をどちらも感じさせます。

クラウンスポーツの新鮮なスタイルを警察車両仕様で味わえることも、このモデルならではの面白さです。

RAI’Sの「1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」の紹介でした。

よくある質問

Q. このミニカーはいつから予約できますか？

A. このミニカーは2026年4月8日から予約を受け付けています。

Q. このミニカーは何台限定ですか？

A. このミニカーは限定800台で販売されます。

Q. このミニカーの特徴は何ですか？

A. このミニカーは世界に1台だけのクラウンスポーツ広報車両を題材にし、V字型赤色灯などの装備を1/43スケールで再現している点が特徴です。

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