13日に京都府南丹市の山林で発見された子どもとみられる遺体について、行方がわからなくなっていた安達結希くんであることがわかりました。現地から中継です。

現場には、現在も規制線が張られ、警察官の姿や警察車両があります。

14日は朝から鑑識作業が行われ、ブルーシートを持つ捜査員の姿もありました。

そして規制線の横には、お花やお菓子などを供えに来る人の姿もありました。

――現地で1日取材を続けていて、何か気づいた点はありますか？

小学校から現場まで歩いてみましたが、大人の歩くスピードでも30分ほどかかりました。この場所まで歩いてきた道ですが、山あいの道でもあまり傾斜はなく、距離はかなりあるのですが、子どもが歩くこともできる距離であるという印象を受けました。

ただ、近隣の方にお話を伺いますと「このあたりは人の出入りはほとんどなく、子どもが歩いていることは考えづらい」という話をされていました。

そして、この先は竹やぶが続いてて、もし人の出入りがあったとしても、確認することは難しい状況となっています。

警察は、結希くんがこの場所で見つかった経緯について詳しく調べています。