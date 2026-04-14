タレントの森尾由美が１４日、自身のインスタグラムを更新。「マスターズ・トーナメント 片岡尚之プロのご招待でジョージア州オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブに行って来ました」とつづり、ゴルフの祭典、マスターズ・トーナメント観戦を報告した。

昨年の日本オープン選手権を制して出場権を獲得し、初出場した片岡に招かれたといい「いつかは訪れてみたいと思っていましたが片岡プロのおかげで念願叶いました とても素晴らしい経験をさせていただきました 夢のような時間をありがとうございます これからも応援させてくださいね」と感激。黄色の花で大会ロゴが彩られたクラブハウス前で撮影した写真や、コースでの片岡との２ショットを投稿した。

チケットも高額で、なかなか観戦できない世界最高峰の大会だけに、フォロワーからは「凄っっっごーい！」「良いですね、綺麗で素敵なコースで、羨ましい限りです」「すごい！マスターズ観に行けるなんて！」「まさに夢の舞台！」などと羨望の眼差しが。爽やかな水色の大会ロゴの入ったポロシャツに、グリーンのアクセントが素敵な麦わらハットをかぶった森尾には「由美さん素敵です♥♥♥」「スポーティな服装も、とてもお似合いです。涼しげな色のポロシャツですね」「１枚目、ＪＫに見えました」などとコメントがあった。