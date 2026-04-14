13日に京都府南丹市の山林で発見された子どもとみられる遺体について、行方がわからなくなっていた安達結希くんであることがわかりました。

最新情報について、京都府警本部から中継です

14日午後7時前に、13日に見つかった遺体の身元判明の発表がありました。警察は14日朝から司法解剖を行っていて、そのほかの捜査結果などもふまえて、遺体が安達結希くんと判明したとしています。

ただこの遺体について、死後かなりの日数が経過していたこともあり、死亡時期については、3月下旬ごろまでしか絞れなかったということです。

――死因について、何かわかったことはありますか？

死因について、警察は「不詳」、つまり現時点では分からなかったとしています。今後も別の方法で検証するなど、引き続き死因の特定を目指すということです。

一方で、目立った切り傷や刺し傷など、刃物で切り付けられたような傷であったり、着衣の大幅な乱れなどについてはなかったとしていますが、他の外傷、例えば骨折やあざの有無などについては、現時点で「回答を差し控える」ということです。

今後も、警察による捜査が続いていくものとみられますが、12日、別の山で見つかった結希くんが行方不明当時に履いていたものと特徴が似た靴の検証については、現在も鑑定が行われているということでした。

警察は、今後も事件・事故両面で捜査を行うとしています。