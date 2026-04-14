子育てを終えた喪失感から、50歳にして勢いで“鮨アカデミー”に入学したみなと（永作博美）。真剣に鮨職人を目指すクラスメイトたちを前に、これといった目標のない彼女は挫折しかけるも、担当講師・大江戸（松山ケンイチ）の言葉で退学を思いとどまった。

参考：有働由美子、『時すでにおスシ!?』で感じた芝居の奥深さ 「知らないリングに上がる感覚」

今はまだ、先生と生徒。『時すでにおスシ!?』（TBS系）第2話では、そんな2人の間に早くもロマンスが生まれる予感が漂った。

基礎練習ばかりで他クラスの生徒に遅れを取っているみなとたちに、大江戸から新たな課題が出される。それは、アジを使った一品料理を作るというシンプルなもの。「アジの味を知り、アジで自分の味を表現してください」というゲシュタルト崩壊しそうな大江戸の言葉をもとに、みなとは自分の強みや個性と向き合うが、誰に聞いてもそれらしいワードは出てこない。

就職面接で必ずといっていいほど聞かれる「あなたの強みはなんですか」という質問。みなとが22年間続けてきた母親業には、複数のことを同時にこなすマルチタスク能力が求められる。学校行事で教師や他の保護者ともやりとりするため、社会性やコミュニケーション能力だって必要だ。そう考えると母親であること自体が強みとも言えるが、残念なことにそれが就職で有利になることはほとんどない。まさに、POISONだ。

課題を通じて世の中の世知辛さを知るなか、みなとは独り立ちした息子・渚（中沢元紀）の「お母さんから滲み出てるのは、家族のために生きてるって感じ？」という言葉で自分の原点に立ち返る。まだ渚が小さかった頃、みなとと亡き夫・渡（後藤淳平）は子育てと仕事でお互いに忙しかった。それでも夜中に軽めの食事を作っては、その日、一日の話をしていた2人。なかでもよく作っていたのが、アジのなめろうだ。1回目は普通のどんぶりに、2回目はお茶漬けに。そうすれば、たくさん話ができる。家族のことが一番大事で、どんなに忙しくても家族の時間を作ってきたみなとの“味”が、温かな家族のエピソードに滲んでいた。

みなとのなめろう、立石（佐野史郎）のアジフライ、蒼斗（山時聡真）の漬け丼など、比較的定番のアジ料理が並ぶなか、最も個性的だったのは胡桃（ファーストサマーウイカ）が南蛮漬けをヒントに作ったアジのエスカベッシュだ。もともとは外資系コンサル勤めだったが、クライアントに連れていってもらった店の鮨に感動し、大胆なキャリアチェンジに出た胡桃。将来的には鮨カルチャーを世界に広めるビジネスがしたいと意気込む彼女は、誰よりも向上心が強く、自分のことも世の中のことも徹底的に分析できている。

ゆえに今回の課題は有利に思えたが、大江戸は胡桃にだけ不合格を出すのだった。たしかに胡桃はいかに料理で自分の強みを見せるかばかりで、他の人たちのように食べる人のことや素材の活かし方を考えられていなかったように思う。ありていに言えば、少々押し付けがましい。自分の味を表現するとはどういうことか。大江戸が敢えて詳しく説明しなかったのは、その問いにじっくり向き合ってほしかったからだろう。しかし、生き急ぐ胡桃はすぐに“答え”を知りたがる。学長の横田（関根勤）もどちらかといえば、彼女寄りの考えだ。己の哲学みたいなものは鮨職人になってから各々が作っていくもので、あくまで学校は技術を教える場所。だが、どうにも大江戸はその考えに納得できない部分があるようだ。

「飯炊き3年、握り8年」と言われるように、多くの人は一人前の鮨職人になるまでに長期の修行を要する。しかも、親方が手取り足取り技術を教えてくれるわけでもなく、その背中から自主的に学ぶ力が必要とされる職人の世界は、タイパ重視の現代人からしてみれば、理解し難い面も多いのかもしれない。だけど、無駄にも思える時間を積み重ねたからこそ、その先で何にも得難い達成感を味わえることもあり、大江戸はそのことを生徒たちにも教えたかった。その一方で、自分の考えは古いのかもしれないと伝統や慣習と新たな時代の価値観との間で葛藤する、実に人間味溢れる魅力的な人物を松山ケンイチが作り上げている。胡桃のクレームを受け、横田から厳重注意された大江戸がチョコをやけ食いする姿はシュールでいじらしく思わず笑ってしまった。

そんな大江戸に寄り添うのが、みなとだ。「先生の話、まっすぐ私に届きました。感動しました。だから、自信を持ってください」と大江戸を励まし、胡桃たちにも鮨職人の経験から得た思いを伝えるようにアドバイスしたみなと。学校では、大江戸が教える立場だが、生きてきた長さでは彼女の方が少し上だ。加えてひとりの人間を立派な社会人になるまで育て上げてきた経験が、今まで一つのことを追求してきたがゆえに融通が利かないところもある大江戸に影響を与えることもあるのかもしれない。朗らかなみなとと堅物な大江戸は一見すると正反対だが、根っこの部分はどちらもまっすぐなため、理解し合えて、かつお互いの足りない部分を補い合える良いパートナーになれる気がする。みなとこそ覚えていないが、過去にも出会ったことがある2人の関係の進展にも期待したい。（文＝苫とり子）