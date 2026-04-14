埼玉県で実家暮らしの23歳のある男性。この時は両親が仕事で外出しており、家で一人だった。

男性は冷蔵庫を開けると厚切りベーコンを発見し、レトルトソースを使ってカルボナーラを作ることにした。カリカリベーコンに仕上げようと思い立ち、小ぶりな鍋にオリーブオイルを大量に注ぎベーコンを投入。すると激しく油が跳ねはじめ、熱さに慌てた彼は鍋にフタをして一旦事なきを得た。

カリカリベーコンは、油をひかず弱火でじっくり焼くのが正解。大量のオリーブオイルを入れたことが油跳ねの原因だった。

数分後、彼は仕上げとして火力を最大にしフタを開ける。フタをシンクに置こうとしたその瞬間、突然フタが爆発しガラスが粉々に砕け散った。

このフタは強化ガラス製。強化ガラスは普通のガラスに特殊な熱処理を施して強度を高めたものだが、部分的に加熱されると破損する性質がある。製品の注意書きにも「フタを鍋からずらして使用しないでください。部分的に加熱され破損の原因になります」と記載されていたのだが、彼はまさにこれをやってしまっていた。

この男性にけがはなかったものの、帰宅した父親が掃除しきれなかったガラスの破片を踏んでしまった。強化ガラス製の調理器具を使う際は、正しい使い方を守ることが大切だ。