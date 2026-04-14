2024年、結婚4年目の女性。夫のために炊飯器を活用したレシピを日々研究しており、夫からも絶賛されていた。

そんなある日、夫からビーフシチューのリクエストが。快く引き受けた彼女だったが、少し前に炊飯器でビーフシチューを作って失敗した経験があった。肉と野菜を一緒に入れてスイッチを押したところ、野菜がドロドロになってしまったのだ。

そこで今回は独自の作戦を考えた。炊飯器に牛肉と水800ミリリットル、ワイン200ミリリットルを入れてまず肉だけを柔らかく煮込み、その後に野菜やデミグラスソースを加えるという手順だ。

しかし、使っていた炊飯器の最大炊飯容量は5.5合、つまり1リットル。水とワインだけですでに1リットルに達しており、さらに大量の牛肉を加え容量を大幅に超えていた。

炊飯器をセットした後、彼女はサラダを作り洗い物を始める。するとその時、激しい物音が。振り返ると、炊飯器が激しく揺れ暴れていた。

驚いた彼女は炊飯器を落ち着かせようととっさに蓋を開けてしまい、その瞬間、熱々のビーフシチューが顔面に降りかかった。

彼女はすぐに救急安心センターに電話。「とにかく冷水で冷やし続けてください」との指示を受け、20分以上冷やし続けた。その夜は夫が買ってきた軟膏で応急処置をし、翌朝病院へ。首元や腕に大きなやけどの跡が残ったが、すぐに冷やしたことが功を奏し、3週間の通院で回復することができた。

炊飯器は、容量オーバーの状態で加熱したため、沸騰とともに強い対流と大量の気泡が発生し大量の肉が激しく浮き沈みした。さらにその肉が蒸気口を一時的にふさいだことで内部の圧力が上昇し、蓋を開けた瞬間に中身が噴き出したと考えられる。

炊飯器を使う際は容量を必ず守り、蒸気口を塞がないよう注意が必要だ。