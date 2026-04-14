『時すでにおスシ!?』第3話ゲスト解禁 青木マッチョ、TBSドラマ初出演
TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の第3話ゲストとして、金田明夫、本多力、青木マッチョ（かけおち）の出演が発表された。物語の鍵を握る大江戸の過去が明らかになり、クラス崩壊の危機が描かれる。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
本作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で新たな人生に踏み出す姿を描く完全オリジナル作品。夫を亡くし子育てを終えたみなとが、3ヶ月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に通い、個性豊かな仲間たちと成長していく。堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。
第3話では、大江戸の過去に関する衝撃の事実が発覚。かつて自身の店で弟子に暴力を振るい閉店に追い込まれたという記事が見つかり、学長から出勤停止を言い渡される。講師不在という異例の事態に、みなとたちは戸惑い、クラスの空気も不穏なものへと変わっていく。
金田明夫は、大江戸の修業時代の師匠・土方洋司役を演じる。厳格ながらも大江戸を深く理解する存在であり、彼の原点に迫る重要人物となる。本多力は臨時講師・常澤義男役として登場。フレンドリーな指導でクラスを導くが、従来の大江戸とは対照的な姿勢が新たな波紋を呼ぶ。さらに青木マッチョは、ファーストサマーウイカ演じる胡桃の夫・柿木仁役として出演。ストイックに体を鍛えるキャラクターで、青木にとってTBSドラマ初出演となる。
クラス内では、胡桃が大江戸の過去を追及したことで孤立を深め、心身に異変をきたしていく様子も描かれる。みなとはバラバラになりかけた仲間たちを前に、自分に何ができるのか模索する。一方、大江戸は師匠のもとを訪れ、自らの過去と向き合う。
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本作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で新たな人生に踏み出す姿を描く完全オリジナル作品。夫を亡くし子育てを終えたみなとが、3ヶ月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に通い、個性豊かな仲間たちと成長していく。堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。
金田明夫は、大江戸の修業時代の師匠・土方洋司役を演じる。厳格ながらも大江戸を深く理解する存在であり、彼の原点に迫る重要人物となる。本多力は臨時講師・常澤義男役として登場。フレンドリーな指導でクラスを導くが、従来の大江戸とは対照的な姿勢が新たな波紋を呼ぶ。さらに青木マッチョは、ファーストサマーウイカ演じる胡桃の夫・柿木仁役として出演。ストイックに体を鍛えるキャラクターで、青木にとってTBSドラマ初出演となる。
クラス内では、胡桃が大江戸の過去を追及したことで孤立を深め、心身に異変をきたしていく様子も描かれる。みなとはバラバラになりかけた仲間たちを前に、自分に何ができるのか模索する。一方、大江戸は師匠のもとを訪れ、自らの過去と向き合う。