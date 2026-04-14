テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国ＳＰ」が１０日に放送され、有吉弘行が出演した。

この日はタレント・大久保佳代子が小料理屋の名店を調査する様子をＶＴＲで放送した。

東京・湯島の小料理屋「ふ多川」を訪れた大久保は、お店の雰囲気に大満足。「お客さんが上でもないし、お店の人が上でもないけど。どっかで対等になったときに楽しくなる感じが」と絶賛した。

大久保は、つづけて「『−かりそめ天国』って番組でお邪魔していますけど…」と切り出し、なぜか同番組ＭＣの有吉とマツコ・デラックスに毒舌全開。

「本人たちは動かず、下の家来を動かして喜びを得てるっていう、おかしな構図が今できているんですね。肩書き、地位、名声、収入にあぐらをかいている２人。代表の２人なんですけど。ここ（お店）来たらそんなの関係ないですよね」と話した。

スタジオで見守っていた有吉は「やめろよ！そんなことないだろ！ヒドい言い方…」と爆笑した。大久保は、有吉が３年連続でＮＨＫ紅白歌合戦の司会を務めたことにも触れて「有吉さんが紅白３回やってるんだよねって言ったら関係ない。『知らねぇし！見てねぇし！』って言いますね」と続けた。

有吉は「言わないから！（紅白歌合戦は）見ろよ！そっちが上になってんじゃねーかよ」と爆笑しながら突っ込んでいた。