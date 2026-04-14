永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）の第3話のゲストとして、金田明夫、本多力、青木マッチョ（かけおち）の出演が決定した。

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本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”だった。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄、『この恋あたためますか』（TBS系）の岡本伸吾、『不適切にもほどがある！』（TBS系）の金子文紀が監督を務める。

金田が演じるのは、大江戸が修業時代に師事した親方・土方洋司。昔気質の厳しい職人で、大江戸のことを誰よりも深く知る良き理解者でもある。金田は数多くの映画やドラマ、舞台に出演し、幅広く活躍。TBSドラマは、『まどか26歳、研修医やってます！』以来の出演となる。

本多が演じるのは、鮨アカデミーの臨時講師・常澤義男。出勤停止を言い渡された大江戸の代わりにみなとたちのクラスを受け持つ、フレンドリーで穏やかな性格の人物だ。TBSドラマは日曜劇場『19番目のカルテ』以来の出演となる。

お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが演じるのは、ファーストサマーウイカ演じる胡桃の夫・柿木仁。タイパを重視し、“自分のため”に生きるという価値観が胡桃と一致して結婚した人物で、糖質制限や日々のジム通いを欠かさずストイックに体を鍛え上げている。元消防士で現在はパーソナルトレーナーとしても活動する青木にとって、本作がTBSドラマ初出演となる。（文＝リアルサウンド編集部）