◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１４日・甲子園）

巨人の増田陸内野手が、２回の適時打を含む２本の二塁打を放ってアピールした。

この日は「７番・一塁」でスタメン出場。２回、大城の適時打で先制点を奪ってなおも無死一、三塁で、才木のスライダーを捉えた。左中間フェンス直撃の適時二塁打で貴重な２点目を挙げ「追い込まれていたので、何とかバットに当てて前に飛ばすことだけ意識しました。食らいついていった結果、ランナーをかえすことができてよかった。浮いた変化球をしっかり仕留めることができた」と振り返った。

さらに、４回には１死一塁から左翼線二塁打を放ち「やってきたことが結果として表れていると思う。でもまだ、３、４打席とかはちょっと雑な部分があった。そこは反省して、またあしたからやりたいなと思います」とさらなる飛躍を誓った。

打率はこの日の試合終了時点で３割３厘に上昇。「打席に立ったら安打を打つことしか考えない。場面にもよりますけど、技術はまだまだな分、相手に向かっていく気持ちとか、そういうところはしっかり大事にしています」と謙虚に語った。