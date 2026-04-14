今月１日付で日本取引所グループ（ＪＰＸ）傘下の東京証券取引所社長に就いた横山隆介氏（６２）が読売新聞などのインタビューに応じ、「資本コストを意識した経営を発展させていくことが大きな使命だ」と述べた。

企業の経営の質を高めることで、国内外からの資金を東証に集める考えを強調した。

東証は２０２３年、上場企業の成長性や経営効率に課題があるとし、プライム市場とスタンダード市場の全企業に「資本コストや株価を意識した経営」を要請。株価や株価純資産倍率（ＰＢＲ）、自己資本利益率（ＲＯＥ）などを取締役会で分析し、改善するよう求めてきた。

横山氏は、成長性に対する市場評価を示すＰＢＲの向上により、国内外の投資資金が日本のマーケットに向かっていることを踏まえ、「（要請は）一定の成果を得られた」とした。一方、ＲＯＥを高めるための安易な株主還元なども相次いだとし、「ＲＯＥ（の向上）を強調しすぎたことは反省点かもしれない」と語った。今後、企業の中長期的な成長に向けた成長投資を促す考えを示した。

横山氏はＩＴ部門が長く、株式売買システム「アローヘッド」導入の指揮を執った。株式取引のさらなる拡大に向け「安定的で強靱きょうじんなシステムを供給していく」と述べた。