7人組グループ・XGが自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の東京公演を10日〜12日の3日間、国立代々木競技場第一体育館で開催し、3日間で約3万5000人を動員しました。

今回、12日の最終公演の映像が公開され、黒のマントを羽織って登場したXGのメンバーが、次々とマントを脱ぎ捨て披露したのは1st Full Albumに収録されている楽曲『GALA』。個性的な衣装とパフォーマンスで観客を魅了しました。

MCでは、JURIAさん（21）が「こうやって日本公演最後に東京に来て、ALPHAZ（ファン）の皆さんにお会いできるこの空間をとても楽しみにしていました」と喜びを語りました。さらに、HINATAさん（23）も「あっという間に最終日ということでさみしいんですけども、こうやって東京で3日間も追加公演することができて本当に幸せです。ありがとうございます」とファンに感謝を伝えました。

ライブでは『TAKE MY BREATH』、『ROCK THE BOAT』、『HYPNOTIZE』といった、アルバムの収録曲など、全23曲を披露。『LEFT RIGHT』のパフォーマンスでは銀テープが舞い、会場からは歓声が上がりました。

エンディングでは、JURINさん（23）が「全8都市に来てくださった皆さん、本当に最高な宇宙空間を一緒に作ってくださりありがとうございました！」と伝え、最後はメンバー全員で「ALPHAZ、大好き！」とファンへの愛を叫び、ライブは幕を下ろしました。