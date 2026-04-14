乃木坂46の川粼桜さん（22）が14日、1st写真集『エチュード』の発売記念記者会見に登場。撮影地での裏話や、参考にした先輩とのエピソードを明かしました。

川粼さんは2022年に5期生として乃木坂46に加入。2023年には乃木坂46の32ndシングル『人は夢を二度見る』で初の選抜入りを果たし、以降も連続して選抜メンバーとして活動しています。また、アイドル活動の傍ら2026年3月には立教大学を卒業したことを発表し話題となりました。

■フランスでの過ごし方「多いときは朝2個」

今回の写真集『エチュード』はフランスのパリやニースで撮影され、川粼さんが街を散策する姿や、ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿などが収められています。

撮影地での過ごし方について川粼さんは「パン・オ・ショコラを毎朝食べていて、日本のパン・オ・ショコラも大好きなんですけど、バターの香りがちょっと日本と違って、現地のパン・オ・ショコラにすごくハマっていて、多いときは朝2個とか食べていました」と、パン・オ・ショコラに夢中だったことを明かしました。

■「スタッフさんの私物がロストバゲージ」 フランスでのハプニング

現地ではハプニングもあったといい「スタッフさんの私物がロストバゲージしてしまって、撮影に必要なメイク道具だとか、カメラとかそういったものはあったんですけど、私物がなくなってしまって。みなさんの洋服がないっていう状態になってしまったんですけど、でも私が撮影でも着ていた“I ♡ NICE（アイ・ラブ・ニース）”Tシャツをみんなで着て撮影したのがすごくほっこりした思い出です」と振り返りました。

■写真集の点数は「さくてん満点です！」

写真集の点数について聞かれると「さくてん満点です！」と、名前の桜にちなんだ回答をして笑顔を見せた川粼さん。参考にした卒業メンバーの写真集について「特に山下美月さん（26）の写真集が大好きで、山下さんも同じ撮影地フランスで撮影していたので、今回すごくうれしくて」と明かし、「写真集の撮影地がフランスになったって決まったときに連絡したんですけど、すごく応援してくださって、安心して撮影に向かうことができました」とエピソードを語りました。

また、川粼さんは同じ5期生のメンバーである菅原咲月さん（20）と一ノ瀬美空さん（22）に写真集を見せたそうで、「菅原咲月ちゃんは“女の子の憧れが詰まってる写真集だね”って言ってくれたり、一ノ瀬美空ちゃんは“自分の一番好きな写真集だった”って言ってくれたのがすごくうれしかったです」と、メンバーから絶賛されたことを明かしました。