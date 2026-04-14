ＳＮＳ上の広告やダイレクトメッセージ（ＤＭ）で投資話を持ちかけ、金をだまし取る「ＳＮＳ型投資詐欺」の被害が国内で拡大している。

プラットフォーム事業者（ＰＦ）は対策を強化しているが、警察庁によると、２０２５年の被害額は１２００億円超と前年の１・５倍に増加した。自民党のプロジェクトチームが１４日、法整備の検討を政府に求める骨子案をまとめるなど、対策に向けた動きも出てきた。（浜田萌、藤亮平）

＜優良株情報を教えます＞。東京都の会社員女性（６１）は２５年９月、インスタグラムの動画広告に目が留まった。定年退職まで勤めた会社で引き続き事務員として働いていたが、月収は１５万円に減り、投資に興味を持ち始めていた。

広告の連絡先に問い合わせると、投資クラブのＬＩＮＥグループに誘導され、実在する米国の有名投資会社との連携をうたう投資プログラムを紹介された。試しに２０万円を指定口座に入金したところ、指示されてダウンロードした投資管理アプリ上の資産額は毎日１０％ずつ増えていった。

他のメンバーの成果報告にも乗せられ、２００万円、１０００万円と次々に入金。全財産にあたる計約４０００万円をつぎ込んだ同年１２月、約３億５０００万円まで増えた資産を出金しようとすると、５４００万円の手数料を求められ「詐欺だ」と気付いた。

警察や弁護士に相談したが、口座に残金はほぼなく、「回収は難しい」と言われたという。老後の蓄えを失った女性は「この先どう生活すればいいかわからない」と途方に暮れる。

ＳＮＳ型投資詐欺の手口には、主に広告経由とＤＭ経由がある。いずれも著名人や投資クラブなどをかたってＬＩＮＥなどに誘導。現金を指定口座に振り込ませ、偽アプリで資産が増えていると見せかける。

警察庁によると、２５年のＳＮＳ型投資詐欺の被害は９５３８件、被害額は１２７４億円といずれも２４年（６４１３件、８７１億円）の約１・５倍に増加。被害件数は広告、ＤＭがそれぞれ４割弱を占める。

国内外のＰＦらの不正対策担当者らでつくる「一般社団法人トラスト＆セーフティ協会」の田中清隆事務局長は「ＡＩ（人工知能）を活用した広告審査や検知などを進めているが、詐欺グループも生成ＡＩで精巧な偽広告を大量に作り出し、審査の網をくぐり抜けようとしている。手口は常に変化しており、従来の広告や勧誘以外の手口にも警戒する必要がある」と話す。

自民ＰＴ、広告の法規制を提言

ＳＮＳ型投資詐欺の被害を減らそうと、与党や市民団体が対策に動き出している。

自民党は１４日、生成ＡＩを悪用した著名人のなりすまし広告による投資詐欺被害対策を考えるプロジェクトチームの会合を開き、政府に提言する対策の骨子案をまとめた。

骨子案では、プラットフォーム事業者に対して広告主の本人確認や詐欺広告の削除を義務づけ、違反時の罰則を盛り込んだ法整備の検討を求めた。詐欺広告の法規制で被害を激減させた台湾の事例を参考にしているという。

日本の研究者やエンジニアらで作る市民団体「デジタル民主主義２０３０」は３月中旬、情報提供サイト「ストップ詐欺広告」を開設した。ＳＮＳやネットで詐欺が疑われる広告のページのＵＲＬをサイトに報告すると、同団体が確認し「詐欺判定」「なりすまし」「高リスク」などに分類・表示する仕組みで、今月１４日時点で６００件超の情報が集まっている。

団体代表の鈴木健・東大特任研究員は「詐欺広告の手口や市民の意見を『見える化』し、法規制を念頭に各省庁や与野党に提供したい」と話している。