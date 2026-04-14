モデルの森泉さんと森星さんが14日、『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』（国立新美術館で4月15日〜7月6日まで開催）の取材会に姉妹で登場。祖母でファッションデザイナーの森英恵さんとの思い出を振り返りました。

『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』では、2022年に亡くなった英恵さんが手がけたオートクチュールのドレスなど、約400点が展示されています。

■森泉「“強くなりすぎないでね”って」

英恵さんがデザインした衣装で登場した泉さんと星さん。祖母・英恵さんとの思い出を聞かれた姉の泉さんは「節目節目でアドバイス的なことをふと言ってくれる時があって。（英恵さんから）“強くなりすぎないでね”って言われたことがあったんですよ。強くないと海外でデザイナーとして、できなかったんじゃないの？ みたいなことを聞いた時に、“頑張るのは大事だけど、強くなりすぎないで”って」と、英恵さんからかけられた言葉を明かしました。

■森星「作業風景を見てっていう時期があった」

さらに、泉さんは「のちのち私が思ったのは、強くなりすぎて固くなると、当たった時に割れたり壊れるじゃないですか。しなやかさを持って、臨機応変に過ごせるようにするのが大事なんだよって言われているのかなとか。自分であとから考えることをくれるんですよね。今でもふと、どういうつもりで言っていたんだろう？ とかはすごく感じますね」と振り返りました。

一方、妹の星さんは「自分が大学に通っていた時に、（英恵さんの）デスクの隣にデスクを置いて、作業風景を見てっていう時期があった」と英恵さんの仕事を間近で見る機会があったことを明かし、「（英恵さんから）“お母さんに着てほしい洋服、お姉ちゃん（泉さん）に着てもらいたい洋服、それからあなた自身が着たい洋服をスケッチして”って言われたんですよ。私、その時はピンときていなくて、自分の着たい洋服、自分の世代の洋服だけを思い浮かべていて。今思うと、世代を超えて愛されるものだったり、いろんなライフステージに合わせた装いがママ森（英恵さん）の中で大事にしていたことなんだなっていうのを今回の展示も含めて、お姉ちゃんと一緒に見られたことで思い出した記憶でした」と英恵さんとの思い出を振り返りました。