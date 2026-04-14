「とりあえず黒」はもう卒業！【LEPSIM】大人が参考にしたい「モノトーンコーデ」って？

黒のアイテムは手軽にシックな雰囲気をまとえるから、「とりあえず」で手が伸びてしまうという大人女性も多いのでは。黒一辺倒のコーデから脱却するべく、今回は【LEPSIM（レプシィム）】の黒・白・グレーといったアイテムを使った、進化系モノトーンコーデを紹介します。無彩色のアイテムを上手に組み合わせたおしゃれなスタッフさんのコーデは、大人も参考になるポイントが多数見つかりそうです。

チェック柄の重ね着もモノトーンなら大人っぽく

【LEPSIM】「レイヤードヘンリーネックLS」\3,990（税込）、「ワッシャーチェックキャミ」\5,500（税込）、「裾メロウストレートパンツ」\4,092（税込・セール価格）

シンプルなアイテム同士のモノトーンコーデは、ワンツーで終わらせてしまうより、華やかな柄物を一点投入するとシャレ感UPを狙えます。こちらのスタイリングでは、旬のチェック柄をチョイス。黒を中心としたモノトーンのチェック柄なら大人っぽくまとめられそうです。2枚を重ねたようなデザインのトップスは、チラリと覗く白がコーデにメリハリをプラスする陰の立役者に。