◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト５―３ＤｅＮＡ＝６回途中雨天のためコールドゲーム＝（１４日・松山）

ヤクルト・池山監督は満面の笑みでファンに手を振った。頬を強くたたく雨が心地よい。降雨コールドで今季２度目の３連勝を決めた試合後。「この雨の中、応援していただいて本当にありがとうございました」。現役時代の自主トレから３０年以上、縁のある松山で監督初勝利。うれしそうにウィングボールを手にした。

２点を追う５回。先頭の赤羽から３連打で無死満塁の好機を作ると、丸山和の右前２点打で同点。明大の同級生・竹田から放った一打に「負けたくはなかった」と言葉を強めた。なおも１死満塁とすると、古賀がバットを折りながらも左前へ勝ち越し２点打。古賀にとっても松山は１年目のオフから自主トレを行っている思い入れの強い土地。「毎年１月、野球が始まる場所でもあるので、自分の原点の場所です」と喜びを口にした。

首位の阪神が敗れたため、５日ぶりに首位の座を奪還。「一度は逆転されて挽回できたというのは、見応えはあったのかなと思います」と池山監督。“原点の地”で粘り腰を見せて、勢いに乗っていく。